Several US cities braced for protests against President Donald Trump's sweeping illegal immigration raids, as parts of the country's second-largest city, Los Angeles, spent the night under curfew in an effort to quell five days of unrest.

Los Angeles police said that "mass arrests" were underway as people gathered on downtown streets after an overnight curfew.

"Multiple groups continue to congregate on 1st St between Spring and Alameda" within the designated downtown curfew area, the Los Angeles Police Department wrote on X late Tuesday.

"Those groups are being addressed and mass arrests are being initiated. Curfew is in effect."

Arrestasjonene kommer etter at byen innførte et strengt portforbud om natten – fra kl. 20.00 til 06.00 – etter flere dager med demonstrasjoner utløst av eskalerende føderale immigrasjonsrazziaer.

Borgermester Karen Bass erklærte lokal unntakstilstand og innførte portforbudet onsdag morgen for å gjenopprette ro og orden i sentrumsområdet, og begrunnet det med bekymringer over vandalisme, plyndring og vold.

«En trussel mot demokratiet»

Offentlig sinne brøt først ut fredag, da føderale agenter gjennomførte immigrasjonsrazziaer på arbeidsplasser som førte til at dusinvis av arbeidere ble pågrepet over hele Los Angeles.

Protestene intensiverte seg i løpet av helgen, med demonstranter som blokkerte store motorveier, satte fyr på kjøretøyer og barket sammen med politiet. Politiet svarte med tåregass, gummikuler og sjokkgranater.

Razziaene er en del av Trumps omfattende innvandringsaksjon, som demokrater og innvandringsforkjempere har sagt vilkårlig splitter familier.

USAs minister for innenlandssikkerhet, Kristi Noem, lovet mandag å gjennomføre flere operasjoner for å samle sammen mistenkte immigrasjonsovertredere. Trump-tjenestemenn har stemplet protestene som lovløse og anklaget statlige og lokale demokrater for å beskytte udokumenterte innvandrere med fristedsbyer.

Guvernør i California, Gavin Newsom, beskrev den føderale utplasseringen av militære styrker til Los Angeles som «en trussel mot demokratiet» og en «ulovlig» overrekkelse som svar på protester utløst av immigrasjonshåndhevelse, og advarte om at president Trumps bruk av marinesoldater og nasjonalgarden utgjorde militarisering av sivile rom og undergraving av demokratiske normer.

Til tross for den tidlige uroen, bemerket lokale tjenestemenn at mandagens demonstrasjoner stort sett var fredelige. Tusenvis samlet seg utenfor rådhuset, mens hundrevis flere protesterte utenfor et føderalt kompleks som huser et interneringssenter der noen av de arresterte innvandrerne angivelig holdes.

Demonstrasjonene har primært vært konsentrert i sentrumsområdet i Los Angeles, en by med nesten 4 millioner innbyggere.

Arrangørene sier at protestene vil fortsette til de internerte blir løslatt og den føderale regjeringen stopper ytterligere immigrasjonsrazziaer.