Britiske BP og anglo-nederlandsk Shell har signert samarbeidsmemorandumer med Libyas nasjonale oljeselskap for å vurdere nye muligheter i landet, som fortsatt er en av de største oljeprodusentene i Afrika.

Avtalene markerer en tilbakekomst for internasjonale oljegiganter til Nord-Afrika, mer enn ti år etter at landet ble kastet ut i borgerkrig etter Muammar Gaddafis fall i 2011.

BP skal vurdere potensialet for gjenoppbygging av de gigantiske oljefeltene Sarir og Mesla i Sirte-bassenget og vil gjenåpne sitt kontor i Tripoli innen utgangen av året. Shell har bekreftet signeringen av sitt eget memorandum med det nasjonale oljeselskapet for å utforske olje- og gassmuligheter, selv om planene fortsatt er i tidlig fase.

BP beskriver avtalen som et «betydelig potensielt tilskudd» til sin portefølje i Libya. Det nasjonale oljeselskapet sier at de to memorandumene skal «fremme Libyas oljeindustri og øke produksjonen, noe som vil føre til langsiktig økonomisk stabilitet i Libya».

Det nasjonale oljeselskapet har som mål å øke oljeproduksjonen i Libya fra 1,3 millioner fat per dag til 2 millioner fat per dag — et lenge ønsket mål som vil overgå produksjonstoppen på 1,75 millioner fat per dag nådd i 2006.

Libya har store olje- og gassreserver, men har lidd under manglende investeringer etter at internasjonale oljeselskaper stort sett trakk seg ut på grunn av krigshandlinger. Landet er fortsatt delt mellom et FN-støttet regjering i vest og en rivaliserende administrasjon i øst, dominert av opprørske general Khalifa Haftar.

Likevel vender internasjonale oljeselskaper tilbake til Libya: Eni, OMV og Repsol gjenopptok letevirksomhet i fjor.

BP hjalp Libya med å åpne noen av de første oljefeltene på 1950-tallet, men eiendelene ble nasjonalisert i 1971 etter at Gaddafi tok makten i et militærkupp. Selskapet kom tilbake i 2007, men stanset operasjonene i 2011 under borgerkrigen. I 2023 gjenopptok BP formelt letingen etter at stansingen ble opphevet.

Tilbakekomsten skjer samtidig som BP opplever press fra investorer om å forbedre resultatene etter et mislykket forsøk på å gå over til mer miljøvennlig energi.