Europas fremste rettighetsdomstol har fordømt Frankrike for «diskriminerende behandling» mot en franskmann som anklaget landets politi for raseprofilering.

Dommen kommer etter at rettighetsgrupper har anklaget Frankrike for utbredt raseprofilering, og flere fremtredende saker om politibrutalitet som involverer unge menn som oppfattes som svarte eller nordafrikanske.

Den europeiske menneskerettighetsdomstolen fant ingen diskriminering i saken til fem andre franske saksøkere.

Men den sa torsdag at regjeringen ikke hadde gitt noen «objektiv og rimelig begrunnelse» for at politiet stoppet Karim Touil tre ganger på 10 dager i den østlige byen Besancon i 2011.

Domstolen sa at den var «svært klar over vanskelighetene for politibetjenter med å avgjøre, svært raskt og uten nødvendigvis å ha klare interne instruksjoner, om de står overfor en trussel mot offentlig orden eller sikkerhet».

Men i tilfellet Touil, født i 1991, antok den «diskriminerende behandling» som den franske regjeringen ikke var i stand til å tilbakevise.

Domstolen la imidlertid til at det juridiske og administrative rammeverket for identitetskontroller i Frankrike ikke avslørte noen «strukturell svikt».

Den beordret den franske staten til å betale Touil omtrent 3500 dollar for brudd på artiklene i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen om forbud mot diskriminering og respekt for privatliv.

Slim Ben Achour, advokat for de seks saksøkerne, kalte kjennelsen en «seier».

«Den franske staten må ta ansvar og endre måten den utfører identitetskontroller på,» sa han.

«Utbredt» profilering

Frankrikes rettighetsombudskvinne rapporterte tirsdag at identitetskontroller hadde økt fra 2016 til 2024, inkludert for personer som var eldre eller ble sett på som hvite.

Men, la en rapport fra hennes kontor til, unge menn «oppfattet som arabiske, svarte eller fra Nord-Afrika» hadde fire ganger større sannsynlighet for å bli stoppet enn resten av befolkningen.

De hadde 12 ganger større sannsynlighet for å bli utsatt for strengere tiltak, inkludert å bli visitert, under politistoppene, sa den etter en undersøkelse av mer enn 5000 mennesker.

EMD er Europas fremste menneskerettighetsdomstol og fungerer som en siste utvei i saker der alle innenlandske muligheter er uttømt.

Saksøkerne i torsdagens kjennelse var en del av en gruppe på 13 menn fra forskjellige deler av Frankrike som hadde gått til retten for mer enn et tiår siden i hjemlandet.

De anklaget politiet for uberettigede stopp og ransakinger, noen ganger inkludert å bli klappet ned, snakket til respektløst eller fornærmet.

En lavere domstol avviste saken deres i 2013, men Paris' ankedomstol fant i 2015 i favør av fem av dem.

Frankrikes høyeste domstol fordømte i en historisk første staten i tre saker.

Seks andre anla deretter en sak ved EMD, noe som førte til torsdagens kjennelse.

Politi voldssaker

Flere saker om politivold har skapt overskrifter i Frankrike de siste årene.

En fransk domstol sa tidligere denne måneden at en politimann vil bli stilt for retten neste år for drapet i 2023 på en tenåring på kloss hold i en forstad til Paris, noe som utløste dager med protester mot politivold og opptøyer.

Politiet sa først at Nahel Merzouk, 17, hadde kjørt bilen sin mot betjenten og at livet hans var i fare.

Men en video viste to betjenter som sto ved siden av en parkert bil, med en som pekte et våpen mot sjåføren.

I en annen sak om politivold som havnet i retten, ga en dommer i fjor betingede fengselsstraffer til tre betjenter etter at en svart mann fikk irreversible rektale skader under en ransaking i 2017.

Betjenten som ble funnet skyldig i å ha levert batongslaget som skadet Theo Luhaka, fikk en 12-måneders betinget fengselsstraff og ble utestengt fra å jobbe på gata som politibetjent i fem år.