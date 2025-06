Et diplomatisk høyspill for å dempe spenningen mellom Israel og Iran vil starte fredag med et større internasjonalt møte i Geneve, mens verdensmaktene kjemper for å forhindre en bredere konflikt i Midtøsten.

Møtet forventes å starte et to-ukers vindu for å sikre en fredelig løsning på den eskalerende konflikten.

Senior diplomater fra Storbritannia, Frankrike og Tyskland vil møte Irans utenriksminister Abbas Araghchi for å diskutere Teherans atomprogram og utforske mulige utveier for konfrontasjon. EUs utenrikspolitiske sjef Kaja Kallas forventes også å delta.

Geneve-møtet kommer midt i økende bekymring for at regionen er på randen av åpen konflikt. Tjenestemenn sier at samtalene har som mål å bygge diplomatisk momentum i forkant av neste ukes NATO-ledertoppmøte i Haag, hvor bredere sikkerhetsdiskusjoner i Midtøsten står på agendaen.

Den britiske utenriksministeren David Lammy uttrykte hastverk i et innlegg på X: “Situasjonen i Midtøsten er fortsatt farlig. Vi er fast bestemt på at Iran aldri må ha et atomvåpen.” Lammy sa at han “diskuterte hvordan en avtale kunne unngå en dypere konflikt” i Det hvite hus med USAs utenriksminister Marco Rubio og USAs spesialutsending Steve Witkoff.

“Et vindu eksisterer nå i løpet av de neste to ukene for å oppnå en diplomatisk løsning.”

Lammy la til at han fredag “vil dra til Geneve for å møte den iranske utenriksministeren sammen med mine franske, tyske og EU-kolleger. Nå er tiden inne for å sette en stopper for de alvorlige scenene i Midtøsten og forhindre en regional eskalering som ikke vil gagne noen.”

NATO-toppmøtet, som er planlagt til 24.–25. juni i Haag, forventes å trekke til seg nøkkelfigurer, inkludert USAs president Donald Trump, Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan og andre allianseledere.