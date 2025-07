Russland opplyste torsdag at et Antonov An-24 passasjerfly forsvant fra radaren under en flyvning i landets fjerne østlige Amur-region.

Med henvisning til nødetatene skrev Amurs guvernør, Vasily Orlov, på Telegram at flyet var på vei fra regionens administrasjonssenter, Blagoveshchensk, til byen Tynda da det forsvant fra radaren.

“Ifølge foreløpige opplysninger var det 43 passasjerer (inkludert fem barn) og seks besetningsmedlemmer om bord på flyet,” sa Orlov, og la til at det pågår arbeid for å finne det savnede flyet.

Nødsituasjonsdepartementet bekreftet også søket og uttalte at flyet forsvant fra radaren og ikke svarte på anrop mens det var flere kilometer fra den lokale flyplassen i Tynda.

“Det fløy ruten Khabarovsk-Blagoveshchensk-Tynda. Foreløpig var det rundt 40 personer om bord,” sto det i uttalelsen, som også la til at ytterligere informasjon om hendelsen blir avklart.