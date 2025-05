Flere skudd ble hørt, og FN rapporterer at minst to personer ble drept.

“Folkemasser av sultne mennesker brøt seg inn i WFPs Al-Ghafari-lager i Deir Al-Balah, sentrale Gaza, på jakt etter matforsyninger som var forhåndsplassert for distribusjon,” uttalte WFPs Midtøsten-kontor i en erklæring på X. “Innledende rapporter indikerer at to mennesker døde og flere ble skadet i den tragiske hendelsen.”

FN-organisasjonen ber om en umiddelbar oppskalering av matvarehjelpen “for å berolige folk om at de ikke kommer til å sulte.”

FNs Midtøsten-utsending, Sigrid Kaag, sa til Sikkerhetsrådet at mengden hjelp Israel hittil har tillatt FN å levere er “sammenlignbar med en livbåt etter at skipet har sunket,” mens hele Gazas befolkning står i fare for å rammes av hungersnød.