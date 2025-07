Etter ti måneders etterforskning er saken nå oversendt til statsadvokaten, som skal ta stilling til eventuell tiltale.

Høiby, som er 28 år og uten kongelig tittel eller offisielle plikter, ble pågrepet tre ganger i fjor – i august, september og november – og har siden vært under etterforskning, først etter en voldshendelse 4. august 2024.

Ifølge Oslo politidistrikt har saken omfattet omfattende etterforskningsarbeid, inkludert flere ransakinger, gjennomgang av digitalt materiale og avhør av en lang rekke vitner. Politiet opplyser at noen av forholdene, særlig knyttet til seksuallovbrudd, er henlagt som følge av foreldelse eller manglende bevis.

Høiby har samarbeidet med politiet gjennom hele prosessen og er blitt avhørt flere ganger. Advokaten hans, Petar Sekulic, sier klienten tar anklagene på alvor, men bestrider flere av forholdene – særlig de som gjelder seksuelle overgrep og vold.

Blant forholdene som fortsatt er en del av saken, er blant annet fire tilfeller av seksuelt krenkende atferd, mishandling i nære relasjoner og legemsfornærmelser. Politiet bekrefter at antall fornærmede er tosifret, men gir ikke ytterligere detaljer.

Kongehuset har uttalt at saken behandles av rettsvesenet, og at de ikke har noen ytterligere kommentarer. Marius Borg Høiby er for øyeblikket på frifot, og har rett til å bli ansett som uskyldig inntil det foreligger en rettskraftig dom.