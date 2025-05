USAs tidligere president Donald Trump delte fredag et humoristisk bilde av seg selv utkledd som pave på sin plattform Truth Social, etter å ha spøkt med at han gjerne skulle vært den neste katolske paven.

Bildet ser ut til å være en AI-generert fargeillustrasjon, hvor Trump peker mot himmelen med høyre pekefinger, iført pavens tradisjonelle antrekk, inkludert hvite klær, et gullkors rundt halsen og den karakteristiske mitraen.

Dette kommer etter at Trump tidligere denne uken spøkte med journalister om at han gjerne ville bli den neste paven, bare dager før kardinalene skal samles for å velge etterfølgeren til pave Frans, som døde 21. april.

På spørsmål om hvem han ønsket som etterfølger til pave Frans, svarte Trump: “Jeg vil gjerne være pave, det ville vært mitt førstevalg.” Han la til at han ikke hadde noen spesifikke preferanser, men nevnte en kardinal i New York som han beskrev som “veldig god”. Trump refererte trolig til erkebiskopen av New York, Timothy Dolan, en teologisk konservativ som er sterkt imot abort. Trump deltok også på pave Frans’ begravelse forrige uke, hans første utenlandsreise siden han kom tilbake til makten.

Omtrent 20 prosent av amerikanere identifiserer seg som katolikker, og meningsmålinger fra november viste at rundt 60 prosent av dem stemte på Trump. Pave Frans har imidlertid vært en av de mest fremtredende moralske stemmene på verdensscenen som har kritisert Trump.

Da Trump først stilte som presidentkandidat i 2016, var pave Frans tydelig kritisk til Trumps løfte om å bygge en mur langs grensen til Mexico. Paven uttalte til journalister: “Enhver, hvem det enn måtte være, som bare ønsker å bygge murer og ikke broer, er ikke en kristen.”

Kardinalene vil samles 7. mai i Det sixtinske kapell i Vatikanet for å velge en ny pave.