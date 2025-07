Hollywoods stemme- og motion capture-skuespillere innen videospill signerte en ny kontrakt med videospillstudioer 9. juli med fokus på beskyttelse mot kunstig intelligens, sa skuespillernes fagforening, SAG-AFTRA, i en pressemelding, og avsluttet en nesten år-lang streik.

"AI var midtpunktet i vår forslagspakke," fortalte videospillstemmeskuespiller og medlem av forhandlingskomiteen Sarah Elmaleh til Reuters etter at den nye avtalen ble vedtatt.

Elmaleh, en stemmeskuespiller for populære titler som "Final Fantasy XV" og "Call of Duty: Black Ops III," sa hun visste det var avgjørende å sikre at det var et utgangspunkt for hvordan man etisk kan bruke AI i spillindustrien.

Hva innebærer avtalen?

De nye beskyttelsene inkluderer krav om samtykke og avsløring for bruk av AI-digital replika og muligheten for utøvere til å suspendere samtykke for generering av nytt materiale under en streik.

"Denne avtalen oppnår viktig fremgang rundt AI-beskyttelse, og fremgang er navnet på spillet," sa SAG-AFTRA-president Fran Drescher i laugens uttalelse.

Den nye kontrakten tilbyr også flere sikkerhetstiltak for utøvere ved å tilby medisinsk personell på settet under høyrisikoscener, og adresserer det som har vært en spesifikk bekymring for motion capture-videospillutøvere.

"Det er folk som ikke bare gir stemmene sine til disse karakterene, men også kroppene sine, og de setter kroppene sine på spill for disse karakterene," sa Elmaleh.

Motion-capture-skuespillere, også kjent som performance capture-artister, er ansatt i videospillproduksjon for å gi livaktige fysiske forestillinger som animatører bruker til å skape realistiske karakterer og handlinger.

De bruker spesialiserte drakter innebygd med sensorer som sporer kroppsbevegelser, ansiktsuttrykk og gester. Disse dataene oversettes deretter til digitale animasjoner som brukes til å skape livaktige karakterer i videospill.

Avtalen gir sammensatte økninger i utøverlønn med en rate på 15,17 % ved ratifisering pluss ytterligere økninger på 3 % i november 2025, november 2026 og november 2027.

Hvilke studioer er dekket?

Avtalen gjelder for videospillstudioer Activision Productions, Blindlight, Disney Character Voices, Electronic Arts Productions, Formosa Interactive, Insomniac Games, Llama Productions, Take 2 Productions og WB Games.

Den nye Interactive Media Agreement, som trer i kraft umiddelbart, ble godkjent av SAG-AFTRA-medlemmer med et stemmetall på 95,04 % mot 4,96 %, og ratifiserte avtalen og avsluttet videospillstreiken, som hadde blitt suspendert i påvente av ratifisering.

Hvordan kom vi hit?

Arbeidsstansen for videospillstemmeskuespillere og motion-capture-utøvere startet etter mislykkede kontraktsforhandlinger med fokus på AI-relaterte beskyttelser for arbeidere, og brakte en ny arbeidsstans i Hollywood etter de doble streikene forfattere og skuespillere i 2023.

Streiken brakte en større oppfordring til handling over hele Hollywood ettersom folk i bransjen taler for en lov som kan beskytte dem mot AI-risikoer.

NO FAKES Act, et tverrpolitisk lovforslag i Kongressen som vil gjøre det ulovlig å lage en AI-replika av noens likhet og stemme uten deres tillatelse, har fått støtte fra SAG-AFTRA-utøverforeningen, Motion Picture Association, The Recording Academy og Disney.