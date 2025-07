Brannmannskaper kjempet i flere timer for å slukke en massiv brann som herjet et rismøllelager i Yilan County, Taiwan, mandag, ifølge lokale medier.

Det var ingen umiddelbare meldinger om skader, ifølge den lokale kringkasteren TVBS.

Brannen sendte tykke, svarte røykskyer opp i luften som var synlige i miles langs National Freeway No. 5, en viktig transportåre som forbinder hovedstaden Taipei med Yilan County.

Fem brannbrigader med over to dusin brannmannskaper fra Yilan County Fire Department ble umiddelbart sendt for å bekjempe brannen.

Brannen herjet fullstendig det 3000 kvadratmeter store lageret, med flammer som nådde flere etasjer høyt og truet nærliggende landbruksstrukturer.

Ingen ansatte var til stede i anlegget da brannen startet.

Brannvesenet har startet en etterforskning av brannårsaken, og tjenestemenn undersøker om en elektrisk feil eller feil lagring av landbrukskjemikalier kan ha bidratt til brannens raske spredning.