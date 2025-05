Bevæpnede menn drepte 10 personer og tvang mange andre på flukt i et angrep på Amegu Nkalaha-samfunnet i det sørøstlige Nigerias Ishielu Local Government Area i Ebonyi State, opplyste politiet mandag.

Angriperne, som antas å være medlemmer av separatistgruppen Indigenous People of Biafra (IPOB), satte også fyr på flere hjem og ødela eiendommer, fortalte politiets talsperson Joshua Ukandu til Anadolu.

"Flere hus ble også brent selektivt i området, og andre eiendommer ble ødelagt. Etter å ha mottatt informasjonen, sendte vi politistyrker til området," sa Ukandu.

"Vi etterforsker for øyeblikket hendelsen, mens situasjonen nå er under kontroll," la han til.

Mens det sørøstlige Nigeria ofte har vært utsatt for angrep fra væpnede grupper, har uroen i regionen også blitt forverret av konflikter mellom gjetere og bønder. Ødeleggelse av jordbruksland og drap fortsetter til tross for oppfordringer om et nasjonalt system for beiteområder.

Trafikkulykke krever dusinvis av liv

I mellomtiden har den største afrikanske nasjonen, med sin befolkning, vært vitne til en annen dødelig hendelse i Ondo State.

Minst 30 personer ble drept i helgen i en ødeleggende trafikkulykke i den sørvestlige delen av Nigeria, ifølge lokale medier.

Ulykken, som skjedde lørdag på Benin-Ore-Ijebu Ode Expressway i Onipetesi-samfunnet i Odigbo Local Government Area, involverte to kommersielle busser som kjørte østover, ifølge PM News Nigeria.

Øyenvitner rapporterte at kollisjonen fikk begge kjøretøyene til å ta fyr, og mange passasjerer ble brent utover gjenkjennelse.

"Begge bussene var fullastet. Etter ulykken døde 28 passasjerer umiddelbart, mens to andre bukket under for alvorlige skader på vei til sykehuset," sa statens sektorkommandør for Federal Road Safety Corps, Samuel Ibitoye, søndag i en uttalelse.

To overlevende får behandling for skadene sine.

SOURCE: AA