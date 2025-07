President Donald Trump har kritisert tidligere alliert Elon Musks lansering av et nytt politisk parti som "latterlig", etter at teknologimilliardæren, som en gang støttet republikanerne, sa han ønsket å utfordre USAs "ettpartisystem."

"Jeg synes det er latterlig å starte et tredje parti," sa Trump til journalister før han gikk om bord i Air Force One på vei tilbake til Washington på søndag.

"Det har alltid vært et topartisystem, og jeg tror å starte et tredje parti bare bidrar til forvirring."

"Tredjepartier har aldri fungert. Så han kan ha det gøy med det, men jeg synes det er latterlig," sa han.

Verdens rikeste person - og Trumps største politiske donor i valget i 2024 - hadde et bittert fall med presidenten etter å ha ledet republikanernes forsøk på å kutte utgifter og redusere føderale jobber som leder for Department of Government Efficiency (DOGE).

Musk har kranglet med Trump over presidentens massive innenlandske utgiftsplan, og sagt at det ville sprenge USAs gjeld, og lovet å gjøre alt i sin makt for å beseire lovgivere som stemte for det.

På lørdag opprettet han det såkalte "America Party", der Tesla-, SpaceX- og X-eieren vil forsøke å gjøre det.

‘FORSTYRRELSE & KAOS’

I et senere innlegg på Truth Social sa Trump at Musk hadde "gått av skinnene" og hadde blitt "et TOGVRRAK de siste fem ukene."

Han sa at opprettelsen av et tredjeparti ville skape "Fullstendig og total FORSTYRRELSE & KAOS."

Trump gjentok sin tidligere påstand om at Musk, som eier elbilfirmaet Tesla, hadde vendt seg mot ham på grunn av hans utgiftslov som kuttet elbilsubsidier.

Musk har hevdet at hans motstand primært skyldes at loven øker USAs budsjettunderskudd og statsgjeld.

Tidligere på søndag kastet også finansminister Scott Bessent skygge over Musks forsøk på å gå inn i den politiske kampen, og ba ham om å holde seg til å drive selskapene sine.

Da han ble spurt av CNN om Musks plan plaget Trump-administrasjonen, kom Bessent med tynt tilslørt kritikk.

"Jeg tror at styrene i hans forskjellige selskaper ønsket at han skulle komme tilbake og drive disse selskapene, noe han er bedre på enn noen andre," sa Bessent.

"Så jeg antar at disse styrene ikke likte denne kunngjøringen i går og vil oppmuntre ham til å fokusere på sin forretningsvirksomhet, ikke sin politiske virksomhet."

Musk forlot DOGE i mai for å fokusere fulltid på sine bedriftsansvar, med Teslas salg og image som spesielt led av hans korte satsing inn i Trumps indre sirkel.