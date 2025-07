Ifølge hans advokat, Øyvind Bratlien, var det på høy tid at løslatelsen kom.

– Det var ikke en dag for tidlig, uttaler Bratlien til TV 2.

Harnes ble stanset av svensk politi torsdag i forrige uke, mens han var på vei sørover i Europa på ferie. Svenske myndigheter besluttet å utvise ham fra landet i åtte år med henvisning til hans tilknytning til Bandidos. Selv om han ikke var siktet for noe straffbart, ble han internert på et lukket mottak – noe Bratlien reagerer kraftig på.

– Han har godtatt utvisningsvedtaket, men i stedet for å returnere ham direkte til Norge, ble han holdt tilbake i det som i praksis fungerer som et fengsel – uten noen form for rettslig kjennelse. Det er uforståelig, sa Bratlien til VG tidligere denne uken.

Svensk politi har bekreftet at de gjennomførte en kontroll av fire personer med tilknytning til organisert kriminalitet, som de mente kunne utgjøre en trussel mot offentlig sikkerhet.

– Han opplever hele situasjonen som absurd. Det føles lite rettssikkert og veldig fjernt fra det han forbinder med rettsstatens prinsipper, uttalte forsvareren til VG før løslatelsen fant sted.

Det er foreløpig uklart om Harnes vil følge opp saken videre rettslig.