Den australske regjeringen kunngjorde at de har innført sanksjoner mot det hvit-supremasistiske terrornettverket Terrorgram.

Utenriksminister Penny Wong uttalte seg om det desentraliserte nettverket, som fremmer hvit overlegenhet og rasemotivert vold, ifølge den lokale kringkasteren SBS News.

Dette er første gang Canberra har innført sanksjoner mot terrorfinansiering rettet mot en heltnettbasert enhet.

"Det vil nå være en straffbar handling å bruke eller håndtere eiendeler tilhørende Terrorgram, eller å gjøre eiendeler tilgjengelige for dem," sa Wong mandag.

Straffene inkluderer opptil 10 års fengsel og betydelige bøter.

Wong la til at regjeringen er forpliktet til å "forstyrre aktivitetene til terrorister og voldelige ekstremister og forhindre dem i å rekruttere og radikalisere mennesker på nettet."

Australia har også gjenoppført fire andre grupper som fremmer nasjonalistiske og rasistiske voldelige ekstremistideologier for sanksjoner mot terrorfinansiering, sa hun i kunngjøringen.

Terrorgram er et nettverk som hovedsakelig opererer via meldingsappen Telegram og fremmer nyfascistisk, hvit-supremasistisk og militant akselerasjonistisk ideologi.

Gruppen søker "kollapsen av den vestlige verden og en 'rasekrig' gjennom voldelige terrorhandlinger," ifølge det britiske innenriksdepartementet.

Storbritannia klassifiserte Terrorgram som en forbudt terrororganisasjon i april 2024.

Minst to angrep har blitt knyttet til Terrorgram: et direktesendt knivangrep på fem personer av en 18 år gammel mann utenfor en moské i Tyrkia i august i fjor, og en dødelig skyteepisode der to menn ble drept på en bar i Bratislava, Slovakias hovedstad, i oktober 2022.

Den australske regjeringen har også innført sanksjoner mot Naim Qassem, den nye generalsekretæren for den libanesiske gruppen Hizbollah, kunngjorde Wong.

Qassem ble valgt som ny leder i oktober i fjor etter at Hizbollahs tidligere leder, Hassan Nasrallah, ble drept i et israelsk luftangrep.

KILDE: AA