Antallet mennesker fordrevet av krig og forfølgelse rundt om i verden steg til over 122 millioner i år på grunn av manglende evne til å løse flerårige konflikter som de i Sudan og Ukraina, sa FNs flyktningbyrå torsdag, og bemerket at finansieringen for å hjelpe flyktningene har falt til 2015-nivå.

Det var over 2 millioner flere mennesker fordrevet globalt ved utgangen av april 2025 enn det var året før, til tross for at nesten like mange syrere returnerte etter Bashar al-Assads fall, ifølge rapporten fra FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi.

Rapporten tilskrev økningen store konflikter i Sudan, Myanmar og Ukraina og en "fortsatt manglende evne til å stoppe kampene".



"Vi lever i en tid med intens volatilitet i internasjonale relasjoner, med moderne krigføring som skaper et skjørt, opprivende landskap preget av akutt menneskelig lidelse," sa Grandi i en uttalelse sammen med rapporten.

Oppgangen i antall fordrevne kommer samtidig som finansieringen for å hjelpe dem har falt til 2015-nivå, da det totale antallet flyktninger rundt om i verden var omtrent halvparten av dagens nivå, sa UNHCR.

De beskrev kuttene i bistanden som "brutale og pågående" og sa at situasjonen var uholdbar, og etterlot flyktninger og andre sårbare.

Humanitære organisasjoner klager over at mangel på politisk lederskap i å mekle frem fredsavtaler forlenger konflikter og strekker hjelpegrupper som har i oppgave å håndtere konsekvensene.

Byrået, hvis største donor historisk sett har vært USA, har tidligere sagt at kuttene setter millioner av liv i fare og etterlater kvinnelige flyktninger i større fare for voldtekt og barn i fare for menneskehandel.

UNHCR har ikke gitt detaljer om hvilke givere som har redusert sin finansiering. USAs president Donald Trump har kuttet mesteparten av utenlandsk bistand, mens Storbritannia og europeiske naboer bruker mindre på bistand og mer på forsvar.