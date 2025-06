Kina har kritisert USAs sentrale etterretningsbyrå (CIA), som de omtaler som "en gang anerkjent", for å "bryte de mest grunnleggende prinsippene for spionasje" ved å ansette utenlandske statsborgere for å engasjere seg i spionasjevirksomhet, ifølge statlige medier.

I en uttalelse onsdag anklaget det kinesiske sikkerhetsdepartementet CIA for å forsøke å begrense Kina ved gjentatte ganger å engasjere seg i etterretningstyveri, infiltrasjon og sabotasje mot Beijing.

"Nylig publiserte USAs sentrale etterretningsbyrå rekrutteringsvideoer på kinesisk på sosiale medier, og rekrutterte frekt kinesiske statsborgere til å engasjere seg i spionasjevirksomhet."

Disse omhyggelig utformede 'jobbannonsene' avslører den absurde logikken og de paranoide vrangforestillingene til amerikanske etterretningsbyråer," sa departementet.

‘Beryktet fiende’

Forrige måned lanserte CIA en videokampanje på sosiale medier mot Kina, som viste kinesiske tjenestemenn som endret lojalitet og lekket hemmeligheter til USA.

Senere fordømte det kinesiske utenriksdepartementet CIA sterkt for å "åpent oppfordre" kinesisk personell til å hoppe av, og sa at Beijing vil ta alle nødvendige skritt for å slå hardt ned på "infiltrasjon og sabotasje" fra eksterne anti-Kina-styrker.

Det kinesiske sikkerhetsdepartementet sa imidlertid at handlingen alvorlig krenket de grunnleggende normene for internasjonale relasjoner, undergravde internasjonal orden og tillit, og lenge har vært en "beryktet fiende av det internasjonale samfunnet."

Departementet sa at Kinas nasjonale sikkerhetsmyndigheter de siste årene, med sterk offentlig støtte, har gitt et dødelig slag mot CIAs etterretningsnettverk i landet.

"Enhver 'forræder' eller 'muldvarp' rekruttert gjennom slike offentlige midler vil uunngåelig bli avslørt av Kinas nasjonale sikkerhetsmyndigheter og møte lovens rettferdige dom. CIA vil naturlig nok synke dypere ned i mislykkets gjørme," sa departementet.