Det ligger an til at den maksimale sesongkvoten på 620 000 tonn snart nås, noe som automatisk vil stenge krillfiskeriet tidligere enn planlagt, ifølge The Associated Press.

Økningen følger etter at USAs, Russlands, Kinas og flere andre staters avviste en ny forvaltningsplan. Denne planen hadde foreslått geografisk spredning av fiskeriet og opprettelse av en marin vernesone langs den sårbare Antarktis-halvøya.

Frem til og med juni i 2024–2025-sesongen ble det tatt opp 518 568 tonn krill – omtrent 84 % av den totale kvoten. I enkelte områder er fangsten så langt i sesongen nesten 60 % høyere enn hele forrige års fangst, rapporterer kommisjonen CCAMLR, som forvalter fiskeriet. Detaljene er basert på en intern rapport lekket til AP.

Fiskeriet konsentreres i stadig mindre områder – den kritiske naturverngrupper som Sea Shepherd sammenligner med jakt på 1 % av en hjortestamme innen Rhode Island, selv om stammen er spredd over hele USA. Klimaforskning advarer også om at klimaendringer, økt etterspørsel etter Omega-3-olje, og ny fisketeknologi legger ekstra press på krillressursene, som nå er anslått til en total biomasse på 63 millioner tonn.

I fiskesesongen 2023–2024 ble det registrert en rekordfangst på 498 350 tonn, den høyeste noensinne siden datainnsamlingen startet i 1973. Observasjoner fra havområdene rundt Antarktis i 2023 viser at trålere opererer tett på hvaler, til tross for at disse fortsatt er i ferd med å komme seg etter hard jakt.

Tre knølhvaler ble funnet døde eller alvorlig skadet etter å ha blitt fanget i trålmasker. Forsøk på å etablere nye restriksjoner mislyktes i CCAMLR-møtet i fjor etter uventede endringsforslag fra Storbritannia og Australia som førte til at Kina trakk sin støtte. Dermed falt avtalen sammen like før avstemningen, ifølge AP.

Uten bindende avtaler har tidligere restriksjoner falt bort, noe som har åpnet for uinnskrenket fiske i det meste av området. Dette bekymrer forskere fordi mindre enn fem prosent av Sørishavet er vernet – langt under både CCAMLRs egne mål og FNs mål om at 30 % av verdens havarealer skal være vernede innen 2030.

Krill har også en viktig rolle i klimasammenheng – studier viser at arten lagrer omtrent 20 millioner tonn CO₂ per år, tilsvarende fjernelse av fem millioner biler fra veiene.

Mens miljøorganisasjoner er bekymret, hevder næringsaktører som representerer 95 % av krillleverandørene at fangstnivåene fortsatt er bærekraftige, og at reelle vitenskapelige anbefalinger ligger til grunn (i fravær av politisk enighet).

Klima- og miljøinteresser vil nå følge nøye med på om disse fangstnivåene vil føre til en stans i krillfisket eller gjøres gjenstand for nye regler i tiden fremover.