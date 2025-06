Hundretusener deltar i «rød linje»-protester i Europa med krav om handling for Gaza

Hundretusener av pro-palestinske demonstranter – kledd i rødt under slagordet «Tegn en rød linje for Gaza» for å symbolisere en moralsk grense – samlet seg 15. juni i Haag og Brussel, og 14. juni i Antwerpen.