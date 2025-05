En banebrytende genterapi har gjort det mulig for barn født med Leber medfødt amaurose – en genetisk sykdom som fører til blindhet – å få synet tilbake. Denne revolusjonerende behandlingen gir nytt håp til familier, og lar barn oppleve verden med egne øyne for aller første gang. Det gir dem ikke bare syn, men også muligheten til et mer selvstendig liv.