Bahrain

Hjemsted for hovedkvarteret til den amerikanske marines femte flåte, hvis ansvarsområde inkluderer Gulfen, Rødehavet, Arabiahavet og deler av Indiahavet.

Qatar

Al Udeid Air Base, som er 24 hektar stor og ligger i ørkenen utenfor hovedstaden Doha, er fremskutt hovedkvarter for US Central Command, som leder amerikanske militæroperasjoner i et enormt territorium som strekker seg fra Egypt i vest til Kasakhstan i øst.

Midtøstens største amerikanske base huser rundt 10 000 soldater.

Kuwait

Flere omfattende militære installasjoner inkluderer Camp Arifjan, det fremskutte hovedkvarteret til US Army Central, og Ali Al Salem Air Base, omtrent 40 kilometer fra den irakiske grensen og kjent som «The Rock» for sitt isolerte, robuste miljø.

Camp Buehring ble etablert under Irak-krigen i 2003 og er et mellomstopp for amerikanske hærenheter som utplasseres til Irak og Syria, ifølge det amerikanske hærens nettsted.

De forente arabiske emirater

Al Dhafra Air Base, som ligger sør for UAEs hovedstad Abu Dhabi og deles med UAEs luftvåpen, er et kritisk knutepunkt for det amerikanske luftvåpenet som har støttet viktige oppdrag mot Daesh, samt rekognoseringsoppdrag over hele regionen, ifølge US Air Force Central Command.

Dubais Jebel Ali Port, selv om det ikke er en formell militærbase, er den amerikanske marinens største anløpshavn i Midtøsten som regelmessig er vert for amerikanske hangarskip og andre fartøyer. I

Irak

USA opprettholder en tilstedeværelse ved Ain Al Asad Air Base i den vestlige Anbar-provinsen, og støtter irakiske sikkerhetsstyrker og bidrar til NATO-oppdraget, ifølge Det hvite hus.

Iranske missilangrep var rettet mot basen i 2020, som gjengjeldelse for USAs drap på den iranske generalen Qasem Soleimani.

Erbil Air Base ligger i den semi-autonome Kurdistan-regionen i Nord-Irak, og fungerer som et knutepunkt for amerikanske og koalisjonsstyrker som gjennomfører treningsøvelser og kampøvelser.

Basen støtter amerikanske militære innsats ved å tilby et sikkert sted for trening, etterretningsdeling og logistisk koordinering i Nord-Irak, ifølge kongressrapporten.

Saudi-Arabia

Amerikanske soldater i Saudi-Arabia – som utgjorde 2321 i 2024 ifølge et brev fra Det hvite hus – opererer i koordinering med den saudiske regjeringen, og gir luft- og missilforsvarskapasitet og støtter driften av amerikanske militære fly.

Noen er stasjonert omtrent 60 kilometer sør for Riyadh, ved Prince Sultan Air Base, som støtter amerikanske hærens luftforsvarsressurser, inkludert Patriot-missilbatterier og Terminal High Altitude Area Defense-systemer.

Jordan

Muwaffaq al Salti Air Base ligger i Azraq, 100 kilometer nordøst for hovedstaden Amman, og er vert for US Air Forces Centrals 332nd Air Expeditionary Wing, som deltar i oppdrag over hele Levanten, ifølge en rapport fra 2024 i Library of Congress.