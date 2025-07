Antallet journalister som er drept i Gaza siden starten av Israels krigføring den 7. oktober 2023, har steget til 232, ifølge Government Media Office i den beleirede enklaven.

"Antallet drepte journalister har nå nådd 232 siden begynnelsen av krigen mot Gaza-stripen, etter drapet på journalisten Adam Abu Harbid," sa kontoret i en uttalelse.

Abu Harbid, en fotojournalist som jobbet med flere mediehus, ble drept i et israelsk luftangrep i Gaza by.

Ifølge medisinske kilder sitert av Anadolu, ble han drept sammen med tre slektninger etter at et israelsk helikopterangrep traff et telt nær Al-Yarmouk-markedet.

Hans kone og barn ble også skadet i angrepet.

Mediekontoret fordømte Israels "systematiske målretting av journalister" og oppfordret internasjonale og regionale medieorganisasjoner til å uttale seg.

"Vi holder den israelske okkupasjonen, den amerikanske administrasjonen og land som er medskyldige i krigføringen, som Storbritannia, Tyskland og Frankrike, fullt ansvarlige for disse avskyelige og brutale forbrytelsene," sa de.

Israels krigføring i Gaza har drept mer enn 59 500 palestinere, de fleste av dem kvinner og barn.

Offensiven har ødelagt enklavens infrastruktur, kollapset helsevesenet og utløst omfattende hungersnød.

Den internasjonale straffedomstolen utstedte i november arrestordrer for Israels statsminister Benjamin Netanyahu og tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for påståtte krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.

Israel står også overfor en sak om krigsforbrytelser ved Den internasjonale domstolen over sin krigføring i territoriet.