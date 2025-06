Israelske offiserer som har vært utplassert langs Nitzarim-aksen, en korridor i det sentrale Gaza, har avslørt at hæren systematisk skyter alle palestinere som nærmer seg området, uavhengig av om de er barn eller ubevæpnede sivile, og lar kroppene deres ligge igjen, utsatt for åtseldyr.

Basert på vitnesbyrd fra flere israelske kommandører og soldater, ble en undersøkelse publisert onsdag kveld av den israelske avisen Haaretz, som avdekker pågående handlinger av folkemord i det palestinske området i over 14 måneder.

Offiserer vitnet om at den israelske hæren har etablert en umerket grense nær Nitzarim med ordre om å skyte alle som nærmer seg. "Hver kvinne er en speider, eller en mann i forkledning ... Alle på en sykkel kan bli drept, med påstanden om at syklister er terroristenes samarbeidspartnere," siteres en offiser i rapporten.

"Linjen vises ikke på noe kart og eksisterer ikke i noen offisiell militær ordre. Selv om høytstående offiserer i Israels forsvar kanskje benekter dens eksistens, er det i hjertet av Gaza-stripen, nord for Netzarim-korridoren, ingenting som er mer virkelig," la rapporten til.

Nitzarim-korridoren ble etablert av den israelske hæren i begynnelsen av Tel Avivs krig for å forhindre at palestinere som ble fordrevet fra det nordlige Gaza, kunne vende tilbake til hjemmene sine.

En kommandør i den 252. panserdivisjonen avslørte til Haaretz at soldater håndhever det de kaller en "linje av døde kropper."

Han la til: "Etter skytingene blir ikke kroppene samlet inn, noe som tiltrekker flokker av hunder som kommer for å spise dem."

Nitzarim-aksen strekker seg over 7 kilometer i bredde, fra nærheten av den israelske bosetningen Be'eri til Gazas kystlinje, som er okkupert av den israelske hæren. Hele den palestinske befolkningen er fordrevet, og hjemmene deres er ødelagt for å gi plass til veier og israelske militære installasjoner.

"Divisjonskommandøren utpekte dette området som en 'drapssone.' Alle som går inn, blir skutt," sa kommandøren i den 252. panserdivisjonen.

Ifølge en annen offiser fra divisjonen som nylig fullførte sin reservetjeneste, konkurrerer enheter, brigader og divisjoner langs Nitzarim-aksen om å drepe flest palestinere.

Han la til: "Hvis divisjon 99 dreper 150 (palestinere), sikter neste enhet mot 200."

'Uavhengige militser'

Undersøkelsen inkluderte en rekke beretninger fra offiserer som tjenestegjorde i området, og som beskrev vilkårlige drap og den uformelle klassifiseringen av palestinere som "terrorister" etter at de er drept.

"Å kalle oss verdens mest moralske hær fritar soldater som vet nøyaktig hva vi gjør," sa en høytstående israelsk reservekommandør som også nylig var utplassert i Nitzarim-aksen.

"Det betyr å ignorere at vi i over ett år har operert i et lovløst rom hvor menneskeliv ikke har noen verdi. Ja, vi kommandører og stridende deltar i grusomheten som utspiller seg i Gaza," la han til.

Ifølge rapporten sa offiserene at israelske soldater opererte som "uavhengige militser, uten begrensninger fra standard militære protokoller."

'Bare en gutt'

En veteran fra divisjonen beskrev ordrene deres: "Ordren var klar: 'Alle som krysser broen inn i (Netzarim)-korridoren får en kule i hodet.'"

Han fortalte om en hendelse: "En gang oppdaget vaktene noen som nærmet seg fra sør. Vi reagerte som om det var et stort militant angrep. Vi tok posisjoner og åpnet ild.

"Jeg snakker om dusinvis av kuler, kanskje mer. I omtrent ett eller to minutter fortsatte vi bare å skyte mot kroppen. Folk rundt meg skjøt og lo."

Da de nærmet seg kroppen, sa soldaten at de oppdaget at personen de nettopp hadde skutt ned, var "bare en gutt, kanskje 16 år gammel."

Bataljonskommandøren svarte: "Alle som krysser linjen er en terrorist, ingen unntak, ingen sivile. Alle er terrorister."

Grusomme scener

En annen soldat beskrev en separat hendelse der en tank ble brukt mot en gruppe palestinere som senere ble merket som "terrorister" til tross for at de tydelig var ubevæpnede.

Tanken avanserte mot gruppen og skjøt "hundrevis av kuler" fra maskingeværet sitt.

"Synet hjemsøker meg," sa soldaten i sin beretning i rapporten.

Tre av palestinerne ble drept i skytingen, mens én overlevde med hendene i været.

"Vi satte ham i et bur som var satt opp nær vår posisjon, tok av ham klærne og lot ham være der," forteller soldaten.

"Soldater som gikk forbi spyttet på ham. Det var motbydelig. Til slutt kom en militær etterforsker, avhørte ham kort mens han holdt en pistol mot hodet hans, og beordret deretter løslatelsen hans."

Det ble senere avslørt at mannen forsøkte å nå sine onkler i det nordlige Gaza. "Senere roste offiserer oss for å ha drept 'terrorister.' Jeg kunne ikke forstå hva de mente," la soldaten til.

KILDE: TRT OG AGENCIES