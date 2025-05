Forrige uke skapte en uttalelse fra Esmaeil Baghaei, talsmann for det iranske utenriksdepartementet, intens spekulasjon og debatt i diplomatiske kretser angående Teherans gjeld til Syria.

Baghaei uttalte at «den nye syriske regjeringen vil påta seg alle Syrias økonomiske forpliktelser overfor Iran» basert på prinsippet om statssuksesjon etter Bashar al-Assads fall. Assad har lenge vært en nær alliert av Teheran, og uttalelsen har reist spørsmål om fremtiden for forholdet mellom Iran og Syrias midlertidige regjering.

I tillegg til Baghaeis kommentarer om å gjenåpne Irans ambassade i Syria når «de nødvendige forholdene er på plass», forsøker observatører å tolke om Irans retorikk er et forspill til økonomiske krav eller en strategisk manøver for å påvirke den nye regjeringen i Damaskus.

Iran hevder å ha investert betydelige summer de siste 12 årene for å støtte det tidligere regimet til Bashar al-Assad. Noen iranske tjenestemenn har antydet at beløpet kan overstige 30 milliarder dollar. Baghaei avviste imidlertid disse påstandene og beskrev dem som «sterkt overdrevne».

Lignende krav om kompensasjon har blitt fremmet av iranske tjenestemenn tidligere, spesielt i 2020, da den reformistiske tidligere parlamentarikeren Heshmatollah Falahatpisheh krevde at Syria skulle tilbakebetale de milliardene Iran hadde brukt under krigen. Han understreket at midlene kom fra offentlige kasser og derfor burde refunderes.

Bahram Parsaei, en annen tidligere parlamentsmedlem, uttrykte lignende bekymringer i et innlegg på sosiale medier. «Hva er skjebnen til dette enorme beløpet?» skrev han i et innlegg 7. desember, dagen før opposisjonsstyrker gikk inn i Damaskus.

Mens noen ser Teherans krav som legitime krav om tilbakebetaling, tolker andre dem som et pressmiddel for å få den nye midlertidige regjeringen til å forhandle frem vilkår som er gunstige for iranske interesser før formelle diplomatiske bånd etableres.

«Det er ingen tvil om at den nye syriske regjeringen må ta ansvar for alle forpliktelsene som det tidligere Assad-regimet etterlot seg,» sa Omair Anas, førsteamanuensis i internasjonale relasjoner ved Ankara Yildirim Beyazit University.

«Men å kreve disse beløpene før overgangen er fullført, virker som en misnøye med hendelsene som førte til Assads fall,» fortalte han TRT World. Han forklarte at Iran sannsynligvis vil etablere nye vilkår for tilbakebetaling når de mottar beroligende signaler fra den nye midlertidige regjeringen.

Anas antyder at Irans krav fungerer mer som et signal til den midlertidige regjeringen enn som en genuin forventning om umiddelbar tilbakebetaling. Han ser også en mulighet for Iran til å endre sin tilnærming.

Ved å søke «forsoning og samarbeid i stedet for økonomiske krav» kan Teheran omforme sitt narrativ og fremme strategiske bånd til Syria som ikke er basert på sekteriske tilknytninger. «Et ikke-sekterisk bilateralt forhold,» bemerker han, «kan hjelpe både Iran og Syria med å møte felles utfordringer som gjenoppbygging av Syria, beskyttelse av sjiamuslimske minoriteter og motstand mot israelsk ekspansjon.»

Kan Syrias midlertidige regjering fremme motkrav mot Iran?

I mellomtiden har Abolfazl Zohrevand, medlem av den nasjonale sikkerhets- og utenrikspolitiske kommisjonen i det iranske parlamentet, beskrevet Irans investeringer i Syria som en «strategisk nødvendighet».

Anas advarer imidlertid om at denne begrunnelsen neppe vil resonere med den nye administrasjonen i Damaskus, som har gjennomgått år med konflikt med iranskstøttede væpnede grupper som støttet Assad-regimet.

«Den nye syriske regjeringen avskyr Iran,» sa han. Han antyder at Syrias midlertidige regjering godt kan vurdere å holde Iran ansvarlig for forbrytelser mot det syriske folket.

«Jeg mener Iran har rett til å kreve 30 milliarder dollar fra den nye syriske regjeringen. Men den nye syriske regjeringen bør på sin side kreve minst 300 milliarder dollar fra Iran for ødeleggelsene påført syrisk infrastruktur av iranskstøttede væpnede grupper,» argumenterte han.

Denne motstridende holdningen, advarte han, kan eskalere til juridiske konfrontasjoner hvis rettssaker mot Assad og hans allierte fortsetter i syriske domstoler. «Iran må handle raskt for å forsone seg,» sa Anas og understreket at diplomatisk engasjement er avgjørende for å unngå en langvarig konflikt.

Irans milliardgambling på Assad-regimet

Irans økonomiske bistand til Syria under Assad-regimet har vært mangesidig og omfattet direkte økonomisk støtte, oljeforsendelser, militær støtte og investeringer i infrastruktur. Lekkede dokumenter fra Irans utenriksdepartement avslørte at Iran mellom 2012 og 2021 ga Syria olje til en verdi av omtrent 11 milliarder dollar, noe som gjorde det mulig for Assad-regjeringen å opprettholde økonomien under en langvarig konflikt.

Disse dokumentene, som ble offentliggjort i fjor etter at hacktivistgruppen ‘Uprising till Overthrow,’ knyttet til den Albania-baserte opposisjonen Mujahideen-e Khalq (MEK), hacket Irans utenriksdepartements nettside, indikerte også at Teheran ga Syria militær og økonomisk støtte.

Selv om de eksakte tallene fortsatt er omstridte, inkluderte denne støtten angivelig kontantoverføringer og logistisk assistanse tilrettelagt av Irans revolusjonsgarde (IRGC) og dens eliteenhet Quds-styrken.

Irans økonomiske bistand tok også form av langsiktige avtaler, som en sentral avtale signert i januar 2019 under daværende president Hassan Rouhani. Denne avtalen formaliserte Syrias gjeld til Iran og inkluderte bestemmelser for å forhindre Teherans utvisning fra Syria i tilfelle betydelige politiske omveltninger, som et attentat eller Assads fall, noe som nå har blitt en realitet.

Ifølge de lekkede dokumentene har det vært økende hastverk i Teheran med å få tilbake disse utgiftene, med høyeste leder Ali Khamenei som uttrykker bekymring for sikkerheten til disse investeringene. Han har trukket paralleller til Irans reduserte innflytelse i Bosnia-Hercegovina til tross for betydelige tidligere investeringer der.

Irans økonomiske støtte var også rettet mot å kontrollere strategiske syriske industrier som kompensasjon for sin bistand. Teheran søkte andeler i nøkkelsektorer som oljefelt, gruver, kraftverk og havneanlegg. Disse eiendelene krevde imidlertid betydelig kapital for utvikling—midler som Iran manglet på grunn av sine egne økonomiske utfordringer forverret av internasjonale sanksjoner.

Til tross for et profilert besøk av daværende iranske president Ebrahim Raisi til Damaskus i mai 2023, ble det ikke inngått konkrete avtaler for å sikre Irans krav.

Juridiske mekanismer og diplomatiske utfordringer

Fra et juridisk perspektiv er Irans økonomiske krav forankret i det Anas beskrev som «juridisk rettferdiggjorte betalinger av bilateral handel.»

Han bemerket imidlertid at den nåværende politiske ustabiliteten og den midlertidige regjeringens mangel på FN-anerkjennelse gjør disse kravene mer til en politisk uttalelse enn et konkret krav.

Internasjonale mekanismer for å løse slike erstatningskrav—som voldgift gjennom Den internasjonale domstolen (ICJ) eller bilaterale forhandlinger—er usannsynlig å holde i dette tilfellet.

Irans tiår lange sanksjoner og anstrengte forhold til vestlige makter legger et ytterligere lag av kompleksitet. Samtidig undergraver den midlertidige regjeringens skjøre status på den globale scenen gjennomførbarheten av juridisk oppreisning.

«Jeg tror ikke Irans krav om økonomiske krav er alvorlige nok,» sa Anas og la til at de er midlertidige uttrykk for frustrasjon snarere enn en langsiktig politisk målsetting.

«I dette øyeblikket med enestående politisk ustabilitet, overgang og usikkerhet, fremstår Irans krav mer som en politisk og diplomatisk uttalelse enn et genuint krav om betaling.»

KILDE: TRT WORLD