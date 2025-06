Ukrainas styrker har fanget to nordkoreanske soldater som kjempet sammen med russiske tropper i Russlands Kursk-grenseområde, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Zelenskyj kom med uttalelsene på lørdag, dager etter at Ukraina begynte å presse nye angrep i Kursk for å beholde terreng erobret i et lynangrep i august, som resulterte i den første okkupasjonen av russisk territorium siden andre verdenskrig.

Moskvas motangrep har gjort at ukrainske styrker er utstrekte og demoralisert, drept og såret tusenvis og tatt tilbake mer enn 40 prosent av de 984 kvadratkilometerne (380 kvadratmil) av Kursk som Ukraina hadde erobret.

"Våre soldater har fanget nordkoreanske soldater i Kursk. Dette er to soldater som, selv om de er såret, overlevde, ble tatt med til Kiev, og kommuniserer" med ukrainske sikkerhetstjenester, sa Zelenskyj i et innlegg på Telegram-meldingsappen.

Han delte bilder av to menn som hvilte på senger i et rom med gitter på vinduene. Begge hadde bandasjer, den ene rundt kjeven og den andre rundt begge hender og håndledd.

Hundrevis drept eller skadet

Zelenskyj sa at det ikke var "lett" å fange soldatene i live. Han hevdet at russiske og nordkoreanske styrker som kjemper i Kursk har forsøkt å skjule tilstedeværelsen av nordkoreanske soldater, blant annet ved å drepe sårede kamerater på slagmarken for å unngå at de blir fanget og avhørt av Kiev.

En høyere ukrainsk militær offiser sa forrige måned at et par hundre nordkoreanske soldater som kjempet sammen med russiske styrker i Kursk har blitt drept eller såret i kamp.

Den offisielle ga den første betydelige estimaten av nordkoreanske tap, som kom flere uker etter at Ukraina kunngjorde at Pyongyang hadde sendt 10 000 til 12 000 soldater til Russland for å hjelpe det i sin nesten 3 år lange krig mot den mye mindre nabostaten.

Hvit-huset og Pentagon bekreftet forrige måned at de nordkoreanske styrkene har kjempet på frontlinjene, hovedsakelig i infanteristillinger. De har kjempet sammen med russiske enheter og, i noen tilfeller, uavhengig rundt Kursk.

KILDE: AP