Ecuadorianere har avgitt sine stemmer i et presidentvalg, der sittende president Daniel Noboa og venstrekandidaten Luisa Gonzalez har kommet ut som de to ledende kandidatene, noe som fører til en andre valgomgang.

Med 82 prosent av stemmene talt opp, sikret Noboa seg 44,5 prosent av stemmene, men ikke nok til å vinne presidentembetet direkte.

En presidentkandidat i Ecuador må oppnå 50 prosent av stemmene eller få 40 prosent med en ledelse på 10 prosentpoeng over nærmeste rival for å vinne.

Noboa vil møte Gonzalez i en ny valgomgang 13. april, etter at Gonzalez sikret seg 44,1 prosent av stemmene, ifølge landets valgmyndigheter.

Den urfolksledede Leonidas Iza kom på tredjeplass med 4,76 prosent av stemmene.

Hva skjer i Ecuador?

Sikkerhetskrise

Landets forverrede sikkerhetskrise har dominert valgkampen, med velgere som er dypt bekymret for økende vold knyttet til kokainhandel.

Noboa, den 37 år gamle sønnen til en milliardær innen bananindustrien, har satset sin politiske fremtid på en hard linje mot kriminalitet. Han har erklært unntakstilstand, utplassert militæret over hele landet og planlagt bygging av nye høysikkerhetsfengsler.

Til tross for at landet har opplevd 14-timers daglige strømbrudd og en diplomatisk konflikt med Mexico under hans presidentskap, forblir Noboa bemerkelsesverdig populær.

Gonzalez, den 47 år gamle protegéen til tidligere president Rafael Correa, har lovet å gi opplæring i menneskerettigheter til sikkerhetsstyrkene, samtidig som hun støtter strengere politiarbeid og militarisering. Hun feiret sin fremgang til den andre valgomgangen.

"Det er en stor seier, vi har vunnet, vi er nesten i en teknisk uavgjort."

Noboa hadde tidligere beseiret Gonzalez i en valgomgang i oktober 2023, som fulgte etter riksrettsprosessen mot tidligere president Guillermo Lasso.

Lasso hadde oppløst nasjonalforsamlingen for å unngå riksrettshøringer, noe som førte til at Ecuadors valgmyndigheter utlyste nyvalg, som Noboa til slutt vant.

Vinneren av det kommende presidentvalget er planlagt å tiltre embetet i mai.