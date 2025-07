Dette blir første av flere debatter før valget 8. september, der Støre også skal møte Høyres Erna Solberg i tre separate dueller. I forkant av møtet har både Støre og Listhaug pekt på hverandre som hovedkonkurrenter i høstens valgkamp.

Temaene som skal diskuteres inkluderer blant annet personlig økonomi, skattekutt versus velferd, utfordringer i næringslivet, samt ungdoms- og gjengkriminalitet og skolesituasjonen. Begge partiene mener disse sakene tydelig illustrerer forskjellene i politisk retning.

Sylvi Listhaug anklager Arbeiderpartiet for å ha sviktet vanlige folk under Støres ledelse. Hun peker på økte problemer med kriminalitet, skolesituasjonen og næringslivets rammevilkår, samt at mange har fått mindre økonomisk å rutte med. – Arbeiderpartiets løfte om at vanlige folk skulle få det bedre, er brutt, sier Listhaug.

Jonas Gahr Støre svarer med å hevde at Frp’s politikk vil føre til økt utrygghet og større forskjeller i samfunnet. Han påpeker at Frp planlegger store skattekutt for de rikeste, noe han mener vil svekke fellesskapets evne til å finansiere viktige velferdstjenester som skole, helse og eldreomsorg.

Begge politikere legger vekt på respekt for hverandre som politiske motstandere, men er tydelige på at de har vidt forskjellige visjoner for Norges framtid.

I meningsmålingene ligger Arbeiderpartiet fortsatt øverst, men Fremskrittspartiet nærmer seg med stor oppslutning i enkelte undersøkelser. Onsdagens debatt blir en viktig arena for å klargjøre de politiske forskjellene før valget.