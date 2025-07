Lokale italienere og medlemmer av sivilsamfunnsorganisasjoner møtte opp for å støtte det antikrigs-initiativet før skipet satte seil igjen for å levere nødhjelp til Gaza, i et forsøk på å bryte den «ulovlige og dødelige» blokaden som Israel har pålagt det palestinske området – på samme måte som «Madleen»-skipet forsøkte i juni 2025.

Det anslås, men er ikke bekreftet, at omtrent 18 aktivister er om bord, og ifølge Reuters skal to medlemmer fra Frankrikes venstreparti La France Insoumise (LFI) også være blant dem.

Skipet er oppkalt etter den ikoniske politiske tegneserien «Handala», skapt i 1969 av tegneren Naji al-Ali. Figuren har lenge vært et symbol på motstand for det palestinske folket, både i de okkuperte områdene og i diasporaen.