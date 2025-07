Washington har uttrykt harme over den franske presidenten Emmanuel Macrons kunngjøring om at Frankrike formelt vil anerkjenne en palestinsk stat ved FNs generalforsamling i september.

«USA avviser på det sterkeste Emmanuel Macrons plan om å anerkjenne en palestinsk stat ved FNs generalforsamling,» skrev utenriksminister Marco Rubio på X sent torsdag.

«Denne hensynsløse beslutningen tjener bare Hamas' propaganda og setter freden tilbake. Det er en hån mot ofrene for 7. oktober,» la han til, med henvisning til et grenseoverskridende raid 7. oktober 2023 av den palestinske motstandsgruppen.

Macron erklærte torsdag sin intensjon om å anerkjenne Palestina under den årlige samlingen av verdens ledere i New York, og sa i et offentlig brev adressert til den palestinske presidenten Mahmoud Abbas: «Jeg har den ære å bekrefte at Frankrike, i lys av dine forpliktelser, fullt ut vil anerkjenne Palestina som en stat når jeg reiser til FNs generalforsamling i september.»

«Ved å gjøre det vil Frankrike gi et avgjørende bidrag til fred i Midtøsten og vil mobilisere alle sine internasjonale partnere som ønsker å delta,» la han til.

Første G7-medlem til å anerkjenne Palestina

Israels statsminister Benjamin Netanyahu gikk hardt ut mot Macrons trekk og sa at anerkjennelse under nåværende forhold «belønner terror og risikerer å skape nok en iransk stedfortreder, akkurat som Gaza ble.»

USAs ambassadør til Israel, Mike Huckabee, latterliggjorde Macrons anerkjennelse av en palestinsk stat og skrev på X: «Macrons ensidige 'erklæring' om en 'palestinsk' stat sa ikke HVOR den skulle være. Jeg kan nå eksklusivt avsløre at Frankrike vil tilby den franske rivieraen, og den nye nasjonen vil bli kalt 'Franc-en-Stine'.»

Frankrike vil bli det første medlemmet av G7 – en gruppe av verdens største avanserte økonomier – til å anerkjenne en palestinsk stat. For tiden anerkjenner 147 av 193 FN-medlemsstater offisielt staten Palestina.

Palestinas visepresident Hussein Al Sheikh ønsket Macrons beslutning velkommen og kalte det en refleksjon av «Frankrikes forpliktelse til internasjonal lov og dets støtte til det palestinske folks rett til selvbestemmelse.»

Trekket kommer også midt i Israels brutale offensiv mot Gaza siden 7. oktober 2023, som har drept nesten 60 000 palestinere, de fleste av dem kvinner og barn.

Den militære kampanjen har ødelagt enklaven, kollapset helsevesenet og ført til alvorlig matmangel.