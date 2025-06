Kinesisk eksport vokste saktere enn forventet i mai, ifølge offisielle data. Dette skjedde etter at forsendelser til USA stupte etter Donald Trumps tariff-offensiv, som utløste global handelsuro.

Importen falt mer dramatisk enn forventet, viste tallene mandag. Svakt innenlandsk forbruk i verdens nest største økonomi ble fremhevet av data tidligere på dagen, som avslørte nok en måned med fallende priser.

Økningen på 4,8 prosent fra år til år i utenlandske forsendelser forrige måned var tregere enn veksten på 8,1 prosent som ble registrert i april. Den falt også under hoppet på seks prosent som ble spådd i en undersøkelse av økonomer utført av Bloomberg.

Lesningen inkluderte et fall på 12,7 prosent i eksporten til USA sammenlignet med april, da Trump avduket sine oppsiktsvekkende tariffer på Kina.

Importen fra USA stupte 17,9 prosent etter at Beijing innførte gjengjeldelsestiltak.

Eksporten falt med en tredjedel fra år til år i mai.

I kontrast viste dataene at forsendelser til Vietnam økte fra forrige måned.

De til andre sørøstasiatiske land, inkludert Malaysia, Thailand, Singapore og Indonesia, gikk alle litt ned etter å ha steget kraftig i april, ifølge tallene.

"Handelskrigen mellom Kina og USA førte til kraftig lavere eksport til USA, men skaden ble oppveid av sterkere eksport til andre land," sa Zhiwei Zhang, resident og sjeføkonom i Pinpoint Asset Management, i en note.

"Handelsutsiktene er fortsatt svært usikre på dette stadiet," sa han, og pekte på virkningen av "frontlasting" når utenlandske kjøpere øker forsendelsene i forkant av potensielt høyere tollsatser.

"Vi tror eksportveksten vil avta ytterligere ved årsskiftet," skrev Zichun Huang, Kina-økonom ved Capital Economics, og siterte tollsatser som "sannsynligvis vil forbli høye".

Utgiftsnedgang

Mandagens data bidro til bekymringene rundt den kinesiske økonomien, med en rapport fra National Bureau of Statistics (NBS) som viste at konsumprisindeksen – et viktig mål på inflasjon – falt med 0,1 prosent fra år til år i mai.

Lesingen, som var litt bedre enn forventet, men markerer den fjerde strake måneden med fallende priser, kommer samtidig som Beijing sliter med å øke det innenlandske forbruket som har vært tregt siden slutten av pandemien.

Lederes manglende evne til å sparke i gang etterspørselen truer deres offisielle vekstmål og kompliserer deres evne til å skjerme økonomien fra Trumps tariffblitz.

Mens deflasjon antyder at kostnadene for varer faller, utgjør det en trussel mot den bredere økonomien, ettersom forbrukere har en tendens til å utsette kjøp under slike forhold i håp om ytterligere reduksjoner.

En mangel på etterspørsel kan da tvinge selskaper til å kutte produksjonen, fryse ansettelser eller permittere arbeidere, samtidig som de potensielt også må rabattere eksisterende lager – noe som demper lønnsomheten selv om kostnadene forblir de samme.

Fabrikkportprisene falt også i mai, sa NBS mandag, og utdypet en nedgang som nå har vart i mer enn to år.

Produsentprisindeksen falt med 3,3 prosent – en akselerasjon fra et fall på 2,7 prosent i april – og var raskere enn de 3,2 prosentene som ble estimert i Bloomberg-undersøkelsen.

«Dataene gjenspeiler ikke mye fra (sentralbankens) pengepolitiske lettelsespakke forrige måned», skrev Lynn Song, sjeføkonom for Stor-Kina i ING, og refererte til en rekke viktige rentekutt som nylig ble introdusert i et forsøk på å få forbrukerne til å bruke penger.

«Det er vanskelig å se for seg en betydelig oppgang, men ettersom den innenlandske forbrukertilliten fortsatt er svak og tariffer kan forårsake ytterligere deflasjonspress», skrev Song.

Nye samtaler

Representanter fra Kina og USA forventes å møtes i London på mandag for en ny runde med viktige handelssamtaler som markedene håper vil lette spenningene mellom de økonomiske supermaktene.

Et sentralt tema i forhandlingene vil være Beijings forsendelser av sjeldne jordarter – avgjørende for en rekke varer, inkludert batterier til elektriske kjøretøy, og som har vært en stridstema i en tid.

Tolltall på mandag viste at kinesisk eksport av sjeldne jordmineraler steg forrige måned til 5865 tonn fra 4785 tonn i april.

Imidlertid representerte forrige måneds tall fortsatt en nedgang fra mai i fjor, da Kina eksporterte 6217 tonn sjeldne jordarter.

London-samtalene vil være det andre settet med formelle forhandlinger mellom de to siden Trump lanserte sin globale handelsoffensiv 2. april.

De ble kunngjort etter en telefonsamtale forrige uke mellom Trump og Kinas president Xi Jinping.

Kina og USA satte høye tariffer på pause etter den første runden i Genève i midten av mai, men klarte ikke å oppnå en omfattende handelsavtale.