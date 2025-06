USAs representanthus har forbudt Metas meldingstjeneste WhatsApp fra alle statlige enheter. Et notat som forbyr tjenesten ble sendt til alle ansatte i representanthuset på mandag, ifølge flere mediekanaler.

«Kontoret for cybersikkerhet har vurdert WhatsApp som en høy risiko for brukerne på grunn av manglende åpenhet om hvordan den beskytter brukerdata, fravær av kryptering av lagrede data og potensielle sikkerhetsrisikoer ved bruken,» sto det i notatet som ble sendt av den teknologiske gigantens administrative direktør.

Representanthusets notat anbefalte også at ansatte bruker andre meldingstjenester, inkludert Amazon.coms Wickr, Apples iMessage og FaceTime, Microsoft Corps Teams-plattform og Signal.

En talsperson for Meta ga ut en uttalelse der selskapet sa at de var uenige i avgjørelsen «på det sterkeste», og la til at WhatsApp-plattformen ga et høyere sikkerhetsnivå enn de andre godkjente appene i representanthusets notat.

I januar sa en WhatsApp-tjenestemann at det israelske spionvarefirmaet Paragon Solutions hadde rettet seg mot en rekke av sine brukere, inkludert journalister og medlemmer av sivilsamfunnet.

I 2022 forbød representanthuset alle ansatte å bruke den sosiale mediemeldingsplattformen TikTok på grunn av sikkerhetsproblemer.