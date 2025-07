Ifølge en rapport fra Israels offentlige kringkaster KAN 2. juli, forhandlet Israel i hemmelighet med Russland om Iran og Syria under våpenhvilen med Teheran.

Samtalene skal ha startet omtrent en uke etter våpenhvilen 24. juni, etter Moskvas tilbud om å mekle mellom Israel og Iran.

Selv om rapporten ikke ga spesifikke detaljer om diskusjonene, indikerte den at israelske tjenestemenn søkte diplomatiske løsninger som involverte både Iran og Syria.

I mellomtiden skal Israel etter sigende jobbe med en bredere avtale med USA om Iran.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu forventes å ta opp saken under et planlagt møte med USAs president Donald Trump i Washington neste uke.

Ifølge rapporten håper Israel å skissere et rammeverk for Iran som ligner på det som tidligere ble forhandlet med Libanon.

Israel lanserte luftangrep mot Iran 13. juni, som ble stanset etter en våpenhvile kunngjøring av Trump 24. juni.

På den tiden ga Russlands utenriksdepartement en kraftig uttalelse som fordømte de israelske angrepene som «kategorisk uakseptable» og advarte om at «alle konsekvensene av denne provokasjonen vil falle på det israelske lederskapet».

Men til tross for den skarpe fordømmelsen av Israels handlinger, har Moskva ikke gitt noe signal om at de kan tilby noe utover politisk støtte til Teheran, til tross for en partnerskapsavtale mellom landene.

Siden våpenhvilen har israelske tjenestemenn også diskutert utvidelsen av «normaliseringsavtaler», kjent som Abraham-avtalene.

Rapporter antyder at indirekte forhandlinger med Syria kan være i gang som en del av denne bredere regionale strategien.

Russland har opprettholdt en delikat balansegang i Midtøsten i flere tiår, og forsøkt å navigere i sine varme forhold til Israel, selv om det har utviklet sterke økonomiske og militære bånd med Iran.

De nylige israelske angrepene på iranske atom- og militæranlegg, som drepte høytstående generaler og forskere, og Teherans gjengjeldelsesangrep med droner og missiler, utgjør en kompleks diplomatisk test for Moskva, ettersom det opprettholder strategiske bånd med begge nasjonene.

Men det kan også åpne muligheter for Russland til å bli en meglingsmakt for å bidra til å avslutte konfrontasjonen.

Noen observatører i Moskva argumenterte også for at fokuset på konfrontasjonen mellom Israel og Iran kan flytte global oppmerksomhet bort fra krigen i Ukraina og tjene Russlands interesser ved potensielt å svekke vestlig støtte til Kiev.