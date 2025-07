Redningsmannskaper i Texas har kjempet mot klokken for å finne dusinvis av savnede personer, inkludert barn, som ble feid bort av plutselige flommer som drepte minst 82 mennesker, mens meteorologer advarer om nye styrtregn.

USAs president Donald Trump sa søndag at han "sannsynligvis" ville besøke den sørlige staten på fredag.

Presidenten avviste bekymringer om at hans administrasjons omfattende kutt i værvarsling og relaterte føderale etater hadde gjort lokale varslingssystemer dårligere.

I stedet beskrev Trump de plutselige flommene som en "100-års katastrofe" som "ingen forventet."

Minst 40 voksne og 28 barn ble drept i det hardest rammede Kerr County i det sentrale Texas, sa Sheriff Larry Leitha, mens minst ti flere mennesker ble drept av flom i nærliggende områder.

"Du vil se dødstallet stige i dag," advarte Texas' sjef for offentlig sikkerhet, Freeman Martin, på en pressekonferanse.

"Over hele staten, i alle områdene som er rammet av flom, er det 41 kjente savnede," sa Texas' guvernør Greg Abbott.

Etter hvert som spørsmålene vokste om hvorfor advarsler ikke kom tidligere eller folk ikke ble evakuert tidligere i området som er populært blant campere, sa Trump at situasjonen var en "Biden-opplegg."

"Det var ikke vårt opplegg," sa Trump til reportere søndag, og la til at han "ikke" ville ansette meteorologer igjen da han ble spurt om bemannings- og budsjettkutt ved National Weather Service (NWS).

På spørsmål om han ville endre planene sine om å fase ut Federal Emergency Management Agency, svarte han: "FEMA er noe vi kan snakke om senere."

Trump, som tidligere sa at katastrofehjelp burde håndteres på statlig nivå, signerte også en stor katastrofeerklæring som frigjorde ressurser for Texas.

I det sentrale Texas deltok rundt 17 helikoptre i søket etter savnede personer, inkludert ti jenter og en rådgiver fra en kristen sommerleir ved elvebredden, hvor rundt 750 mennesker hadde oppholdt seg da katastrofen rammet.

Savnede jenter

I en skremmende demonstrasjon av naturens kraft nådde det regnvåte vannet i Guadalupe-elven tretoppene og takene på hyttene i Camp Mystic mens jentene sov natt til fredag, og vasket bort noen av dem og etterlot et syn av ødeleggelse.

Tepper, teddybjørner og andre eiendeler i leiren var dekket av gjørme. Vinduer i hyttene ble knust, tilsynelatende av vannets kraft.

The National Weather Service (NWS) advarte søndag om at saktegående tordenvær truet med mer styrtflom over den mettede bakken i det sentrale Texas.

Guvernør Abbott advarte om at kraftig nedbør kan "føre til potensiell styrtflom" i Kerrville og områdene rundt, da tjenestemenn advarte folk mot å gå i nærheten av den hovne elven og dens bekker.

Flommen begynte i starten av helgen for fjerde juli-ferien da måneders regn falt i løpet av få timer, mye av det kom over natten mens folk sov.

Guadalupe steg rundt 26 fot (åtte meter) - mer enn en toetasjes bygning - på bare 45 minutter.