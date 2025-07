USAs president Donald Trump har møtt Israels statsminister Benjamin Netanyahu for andre gang på like mange dager, ettersom forsøkene på å megle fram en våpenhvile i Gaza ser ut til å få fart.

De to lederne møttes i Det ovale kontor i litt over en time på tirsdag uten presse til stede, etter et lengre middagsmøte på mandag — en del av Netanyahus tredje besøk til USA siden Trump startet sin andre presidentperiode i januar.

Samtalene fant sted samtidig som Trumps Midtøsten-utsending, Steve Witkoff, uttalte at antallet uløste spørsmål mellom Israel og Hamas hadde blitt redusert fra fire til ett, og uttrykte håp om et gjennombrudd.

"Vi håper at vi innen slutten av denne uken vil ha en avtale som gir oss en 60-dagers våpenhvile. Ti levende gisler vil bli frigitt. Ni avdøde vil bli utlevert," sa Witkoff til journalister under et regjeringsmøte.

Før Netanyahus ankomst på tirsdag møtte en delegasjon fra Qatar — som har vært vertskap for indirekte samtaler mellom Israel og Hamas — høytstående tjenestemenn i Det hvite hus, ifølge en rapport fra Axios. Det hvite hus har ikke kommentert møtet.

Tidligere på dagen, under en tale til lovgivere på Capitol Hill, sa Netanyahu at Israels operasjoner i Gaza ennå ikke var over, men anerkjente at forhandlerne "definitivt jobber" mot en våpenhvile.

"Vi må fortsatt fullføre jobben i Gaza — frigjøre alle våre gisler, eliminere og ødelegge Hamas' militære og regjeringskapasiteter," sa han.

Netanyahu møtte USAs visepresident JD Vance, Speaker i Representantenes hus Mike Johnson, og er forventet å returnere til Kongressen på onsdag for møter med Senatets ledere.