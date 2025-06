Syria trenger alt for å starte på nytt, uttalte Tyrkias transport- og infrastrukturminister, og la til at Tyrkia har utarbeidet en handlingsplan for å reparere og gjenoppbygge det krigsherjede landets flyplasser, broer, veier og jernbaner.

Syria har fem flyplasser, hvorav to nylig har vært i drift, Damaskus og Aleppo, sa Abdulkadir Uraloglu på en pressekonferanse i Ankara tirsdag, og bemerket at disse flyplassene trenger betydelige forbedringer.

Damaskus lufthavn håndterte omtrent 100 000 flyvninger i fjor, mens Aleppo håndterte mellom 50 000 og 60 000, sa ministeren, og la til at et tyrkisk team undersøkte flyplassene og oppdaget at det ikke finnes noe radarsystem.

«Det finnes en luftfartsradar-applikasjon vi bruker på mobiltelefonene våre. Tenk deg, de prøvde å administrere det fra den mobilapplikasjonen,» sa han.

Datamaskiner fra 1990-tallet brukes fortsatt på disse flyplassene, og det finnes ingen ordentlige røntgenapparater, detektorer eller annet utstyr, forklarte han.

Han la til at rullebanene er alvorlig nedslitte, og at den første flyvningen til Damaskus og Aleppo ble gjennomført helt på pilotenes initiativ, altså uten noe system og under visuelle forhold.

«Så våre kolleger gjorde en vurdering, og deretter har vi lagt frem en handlingsplan,» sa han.

Ministeren sa at Tyrkia vil ta grep for å gjenopplive Damaskus lufthavn i første fase.

Han sa: «Det finnes deler av jernbanen som går fra Tyrkia til Hejaz; de har ikke vært i drift på lenge. Vi vil raskt identifisere dem og ta grep for å sikre jernbanens integritet opp til Damaskus i første omgang.»

Hejaz-jernbanen

«Vi sendte passasjertog dit i 2009-2010. Det finnes infrastruktur der, men bare i visse regioner,» sa ministeren.

Den omtrent 1 750 kilometer lange Hejaz-jernbanen ble bygget av den osmanske sultanen Abdulhamid II for å koble Istanbul, Mekka, Medina, Jemen og Damaskus. Den begynte å operere i 1908.

Jernbanen, som bidro til regionens utvikling, ble bygget for religiøse, militære og politiske formål.

Linjen ga Hajj-pilegrimer en trygg rute.

M4, M5 motorveier

Med henvisning til terroroperasjoner sa han: «Enten det gjelder de interne dynamikkene i Syria, har M4- og M5-motorveiene alltid vært diskutert.

«Med andre ord, en motorvei kan ha en slik innvirkning på et lands politikk.»

Tyrkia jobber med disse veiene, men Ankara har allerede gjort mye arbeid, spesielt på motorveier, sa ministeren.

M4-motorveien forbinder hovedstaden Damaskus og Aleppo, mens M5-motorveien knytter den middelhavsbyen Latakia til Aleppo.

Den 450 kilometer lange M5 er en strategisk motorvei i Sør-Syria, nær grensene til Jordan og Tyrkia.

Motorveien forbinder landets største provinser: Damaskus, Homs, Hama, Aleppo og Idlib.

Den var en viktig økonomisk rute for landet, spesielt ved å koble det industrielle knutepunktet Aleppo.

Den 120 kilometer lange M4 går også gjennom M5. Halvparten av M4 tilbrakte lang tid i krigssonen.

«Jeg kan si at vi har gjort mye arbeid der og reparert mange ødelagte broer,» understreket den tyrkiske ministeren.

Kommunikasjonsinfrastruktur

Ministeren sa at Syria ligger 20-30 år bak Tyrkia når det gjelder kommunikasjon, og bemerket at mobiltelefoner ikke brukes på mange steder.

Uraloglu lovet at «Vi vil gjøre de nødvendige vurderingene om dette, og vi vil prøve å realisere dem som departement, som jeg sa; alt trengs der.»

Han sa at selv om Syria ikke var i stand til å trykke sine egne penger, har Russland trykket for dem.

«Akkurat nå er mange land i Afrika i en lignende posisjon; noen utviklede land trykker pengene deres. På dette punktet vil Tyrkia støtte der.»

Betydningen av Middelhavet

Han anerkjente Syrias strategiske beliggenhet som en inngangsport til Middelhavet, men bemerket at havnene er underutviklet.

«Vi vil mest sannsynlig gjøre bestemte anstrengelser for å gjøre spesifikke investeringer der.

«Selvfølgelig, en maritim jurisdiksjonsavtale, sannsynligvis, slik at vi kan beskytte våre interesser i det østlige Middelhavet og den blå hjemland; våre relevante institusjoner vil ta en posisjon der når dagen kommer.»

Tyrkia hadde tidligere utarbeidet en lignende avtale med Libya.

Avgrensningen av maritime jurisdiksjonsområder er kritisk gitt tilstedeværelsen av hydrokarbonressurser i det østlige Middelhavet, samt tilstedeværelsen av Syria, Libanon, Israel, Egypt, Libya, Hellas, Den tyrkiske republikken Nord-Kypros (TRNC) og den gresk-kypriotiske administrasjonen i Sør-Kypros (GASC), i tillegg til Tyrkia.

Selv om TRNC-spørsmålet forblir uløst, inngikk GASC maritime grenseavtaler med Egypt i 2003, Libanon i 2007 og Israel i 2010, uten å ta hensyn til de tyrkiske kypriotenes like rettigheter.

Avtalen om avgrensning av maritime jurisdiksjonsområder i Middelhavet, signert 27. november 2019 av Tyrkia og Libya, er betydningsfull fordi den beskytter de to landenes rettigheter i det østlige Middelhavet.

Handelshistorie

«Når det gjelder handel,» sa ministeren, «har Damaskus og Syria en historie. «Vi vil gjøre vårt beste for å gjenopplive den.»

Han uttalte at en slik avtale vil øke effektiviteten og kompetansen til både Syria og Tyrkia, og sa: «Når det gjelder olje- og hydrokarbonleting der, med hensyn til internasjonal lov, vil vi dele eller utvide alle slags myndigheter som to land.

«Selvfølgelig, først og fremst må det etableres en myndighet der. Se, lønningene til de offentlige ansatte der må betales.»

Han sa også at det finnes en plan for væpnede grupper om å legge ned våpnene. «Dette vil definitivt være på agendaen, men det ville ikke være veldig nøyaktig å si at det er dagens agenda.»

Utviklingsvei-prosjektet

Med henvisning til Irak-Tyrkia utviklingsvei-prosjektet sa den tyrkiske ministeren: «Den første fasen av Iraks Fav-havn vil bli satt i drift i 2025, og havneaktivitetene vil begynne.»

Utviklingsveien er en viktig handelsrute som vil koble Irak og Tyrkia via jernbaner, veier, havner og byer.

Den 1 200 kilometer lange jernbanen og motorveien vil koble den store Faw-havnen, som har som mål å bli den største havnen i Midtøsten.

Med den irakiske silkeveien bygges en alternativ rute til Suezkanalen for å legge til rette for raskere og mer effektiv handel.

«Vi kan si at prosjektet mer eller mindre er ferdig.»

Kun forhandlinger mellom den regionale administrasjonen og sentralregjeringen om hvor det vil passere i Nord-Irak pågår, uttalte han, og la til: «Vi følger opp akkurat nå.»

Ministeren forklarte at saken diskuteres fra ledelse til finansiering og drift.

«Det er ting som må gjøres i Tyrkia; vi planlegger dem. Omtrent 2 092 kilometer jernbane vil passere gjennom Tyrkia,» sa han.

Omtrent 1 900 kilometer motorvei vil også være en del av prosjektet, la han til.