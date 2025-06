Store teknologiselskaper bruker enorme mengder strøm, noe som gjør det nødvendig med energiløsninger som kan levere stabil kraft uten å gå på bekostning av bærekraft.

I kappløpet om å møte de økende energibehovene, vender teknologigiganter seg i økende grad mot kjernekraft som en mulig løsning. Etter selskaper som Amazon og Microsoft, vurderer nå også Google kjernekraft som en energikilde for sine omfattende datasentre, som driver kunstig intelligens (AI) og andre datadrevne tjenester.

“Google ser etter energikilder som ikke bare kan dekke våre høye energibehov, men som også kan oppfylle målet vårt om netto nullutslipp,” sa Sundar Pichai, administrerende direktør i Google.

Pichai understreket nylig at investeringer i AI har betydelig økt selskapets energibehov. Sam Altman, administrerende direktør i OpenAI, forklarte problemet tidligere i år og advarte om at energiforbruket til AI kan føre til en energikrise. Han påpekte at uten nye energikilder kan globale strømnett snart stå overfor en krise.

Denne bekymringen har ført til at Google og andre selskaper utforsker kjernekraft som en løsning som kan levere stabil og storskala energi.

‘Netto nullutslipp’

I juli satte Google et ambisiøst mål om å oppnå netto nullutslipp på tvers av alle sine operasjoner og verdikjeder innen 2030. “Fra og med 2023 opprettholder vi ikke lenger operasjonell karbonnøytralitet,” uttalte selskapet i sin siste rapport.

Selv om Googles totale utslipp som bidrar til global oppvarming i 2023 var 48 prosent høyere enn i 2019, gjenspeiler dette en dobling av selskapets totale energiforbruk i samme periode. “Det var et veldig ambisiøst mål,” delte Pichai i et intervju med Nikkei om nullutslippsmålet, “og vi jobber fortsatt svært ambisiøst mot det. Selvfølgelig har AI-investeringene økt omfanget av oppgaven som kreves.”

Skiftet mot kjernekraft

Googles interesse for kjernekraft går utover bærekraftsmålene. Selskapet har i flere år utforsket ulike rene energiløsninger, inkludert vind- og solenergi. Men etter hvert som AI-teknologien utvides, kan tradisjonelle fornybare energikilder alene vise seg utilstrekkelige.

Googles administrerende direktør uttalte at selskapet har identifisert små modulære reaktorer (SMR) som en lovende kandidat. “Vi ser nå på ytterligere investeringer, enten det er solenergi eller evaluering av teknologier som små modulære reaktorer,” sa han.

SMR-er er mer kompakte og fleksible enn tradisjonelle kjernekraftverk, noe som gjør dem egnet for spesifikke energikrevende steder som datasentre. “Når jeg ser på kapitalen og innovasjonen som går inn i [ny energi], er jeg optimistisk på mellomlang til lang sikt,” uttalte Pichai ved Carnegie Mellon University i september.

“For første gang i vår historie har vi denne ene grunnleggende teknologien,” forklarte Pichai, og fremhevet hvordan Generativ AI har omformet Googles energistrategi. Han bemerket at disse fremskrittene har krevd at selskapet øker sine investeringer i energikilder som kan møte slike høye krav.

Men Google er ikke det eneste selskapet som sikter mot null karbonutslipp.

Amazon og Microsoft har begge inngått betydelige avtaler med kjernekraftanlegg for å drive sine operasjoner.

Tidligere i år inngikk Amazon en avtale verdt 650 millioner dollar med Susquehanna kjernekraftverk, mens Microsoft signerte en 20-årig avtale med Three Mile Island-anlegget i Pennsylvania.

Selv om Microsoft fortsatt har som mål å være karbonnegativ innen 2030, har selskapet sett at spesielt AI-aktivitetene har ført til en økning i utslippene på 30 prosent sammenlignet med 2020.

Veien videre

Selv om Pichai ennå ikke har spesifisert når og hvor Google vil begynne å bruke kjernekraft, avslører selskapets utforskning av denne energikilden et bredere skifte i teknologibransjen.

Etterspørselen etter energi innen AI-sektoren har nådd enestående nivåer, ettersom disse systemene krever enorme mengder strøm for å fungere effektivt.

Nåværende avhengighet av tradisjonelle fornybare energikilder som vind og sol kan slite med å møte disse økende behovene.

Kjernekraft, med sin evne til å levere stabil og storskala strømproduksjon, kan bli et stadig mer aktuelt alternativ for teknologiselskaper som står overfor lignende utfordringer.