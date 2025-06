Sirener ble hørt i Tel Aviv og over hele Israel, melder avisen Haaretz.

Spenningsnivået har økt siden fredag, da Israel gjennomførte koordinerte luftangrep mot flere mål i Iran – inkludert militære og nukleære anlegg – noe som førte til gjengjeldelsesangrep fra Teheran.

Israelske myndigheter rapporterer om minst 24 drepte og flere hundre sårede i iranske rakettangrep siden fredag.

Iran opplyser at minst 224 mennesker er drept og over 1 000 såret i det israelske angrepet.