Tyrkias kommunikasjonsdirektør Fahrettin Altun kunngjorde på X at Armenias statsminister Nikol Pasjinjan vil avlegge et arbeidsbesøk i Tyrkia den 20. juni 2025.

Under besøket forventes det at president Recep Tayyip Erdogan vil ta imot Pasjinjan i Istanbul.

«Armenias statsminister Nikol Pasjinjan vil avlegge et arbeidsbesøk i vårt land den 20. juni 2025. Vår president, herr Recep Tayyip Erdogan, vil ta imot herr Pasjinjan i Istanbul,» sa Altun.

Besøket markerer en viktig milepæl, da det vil være første gang en statsoverhode fra Republikken Armenia besøker Tyrkia på dette nivået.

Armenias parlamentstalsmann Alen Simonjan understreket viktigheten av møtet og bemerket at «alle regionale spørsmål vil bli diskutert».

Simonjan tok også opp bekymringer knyttet til spenninger med Aserbajdsjan, og sa:

«Risikoen for krig (med Aserbajdsjan) er for tiden minimal, og vi må jobbe for å nøytralisere dem. Pasjinjans besøk i Tyrkia er et skritt i den retningen.»

Turen fremhever innsatsen fra begge nasjoner for å forbedre de diplomatiske forbindelsene og adressere langvarige regionale konflikter. Observatører ser på besøket som et håpefullt tegn mot å lette spenningene i Sør-Kaukasus-regionen.

Torsdag, dagen før Pasjinjans besøk, reiste Aserbajdsjans president Ilham Alijev til Tyrkia for samtaler med Erdogan og roste den tyrkisk-aserbajdsjanske alliansen som «en betydelig faktor ikke bare regionalt, men også globalt».

Erdogan gjentok sin støtte til «etableringen av fred mellom Aserbajdsjan og Armenia».

Pasjinjan har bare besøkt Tyrkia én gang tidligere, for Erdogans innvielse i 2023. Den gang var han en av de første utenlandske lederne som gratulerte den tyrkiske presidenten med gjenvalget.

Ankara og Jerevan utnevnte spesialutsendinger sent i 2021 for å lede en normaliseringsprosess, et år etter Armenias nederlag i en krig med Aserbajdsjan over Karabakh-regionen.

I 2022 gjenopptok Tyrkia og Armenia kommersielle flyvninger etter en pause på to år.