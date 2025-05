Bangladeshisk politi har opplyst at mer enn 1 300 personer har blitt arrestert i en omfattende aksjon kalt «Operasjon Djeveljakt», rettet mot gjenger som angivelig har tilknytning til det avsatte regimet til Sheikh Hasina.

Jahangir Alam Chowdhury, leder for innenriksdepartementet i overgangsregjeringen som tok over etter at Hasina ble avsatt under studentrevolusjonen i august 2024, har lovet at operasjonene vil fortsette «til vi har ryddet ut djevlene».

Politiens talsperson Inamul Haque Sagar uttalte mandag at operasjonene fortsetter, men at siden de startet på lørdag, har «1 308 personer blitt arrestert over hele landet».

Sikkerhetsoperasjonene kommer etter omfattende uro tidligere denne måneden.

Protestene ble utløst av rapporter om at den 77 år gamle Hasina, som har trosset en arrestordre for å møte til rettssak for forbrytelser mot menneskeheten, ville dukke opp i en Facebook-sending fra eksil i nabolandet India.

Det oppsto sammenstøt mellom anti-Hasina-demonstranter og medlemmer av hennes Awami League-parti.

Overgangsregjeringen har lagt skylden for volden på Hasina.

Fredag oppfordret overgangsleder og Nobels fredsprisvinner Muhammad Yunus til ro.

Timer senere ble medlemmer av Students Against Discrimination, protestgruppen som har fått æren for å ha startet oppstanden mot Hasina, angrepet i Dhaka-distriktet Gazipur.