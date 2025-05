EU-ledere har samlet seg for å diskutere hvordan de kan styrke kontinentets forsvar mot Russland og hvordan de skal håndtere USAs president Donald Trump etter hans beslutning om å innføre tollsatser på varer fra Canada, Mexico og Kina.

På et kongelig palass som nå fungerer som konferansesenter i Brussel, vil lederne for EUs 27 medlemsland også spise lunsj med NATOs generalsekretær Mark Rutte og middag med Storbritannias statsminister Keir Starmer.

Antonio Costa, president for Det europeiske råd, har omtalt det éndagsmøtet som et «retreat» viet til forsvarspolitikk fremfor et formelt toppmøte, med mål om en åpen diskusjon uten offisielle erklæringer eller beslutninger. Den første sesjonen fokuserer på geopolitikk og forholdet til USA, noe som betyr at Trumps omfattende tolltiltak fra helgen sannsynligvis vil bli et tema – spesielt ettersom EU-tjenestemenn frykter at de snart kan møte lignende tiltak.

Trump, som begynte sin andre presidentperiode 20. januar, vil også være en sentral faktor i forsvarsdiskusjonene, ettersom han har krevd at europeiske nasjoner bruker langt mer på sitt eget forsvar og stoler mindre på USA gjennom NATO-alliansen. Trumps krav om at EU-medlemmet Danmark skal avstå Grønland til USA – og hans nektelse av å utelukke militære eller økonomiske pressmidler for å tvinge København – har også skapt spenninger i det transatlantiske forholdet.

EU-lederne forventes å diskutere hvilke militære kapasiteter de trenger i årene som kommer, hvordan disse kan finansieres, og hvordan de kan samarbeide bedre gjennom felles prosjekter.

«Europa må ta større ansvar for sitt eget forsvar,» skrev Costa i et brev til lederne. «Det må bli mer robust, mer effektivt, mer autonomt og en mer pålitelig aktør innen sikkerhet og forsvar.»

Finne finansiering

Finansieringsspørsmålet vil være spesielt krevende, ifølge diplomater, ettersom mange europeiske land har lite rom i sine offentlige budsjetter for store økninger i forsvarsutgifter.

Noen land, som de baltiske statene og Frankrike, foreslår felles EU-lån for å finansiere forsvar. Men Tyskland og Nederland er sterkt imot dette.

Et kompromiss kan være å låne for å finansiere lån i stedet for tilskudd til forsvarsprosjekter, ifølge enkelte diplomater.

Spanias økonomiminister Carlos Cuerpo sier at EU må stå samlet for å svare på USAs president Donald Trumps trusler om å ilegge toll på europeiske produkter.

EU er åpen for handel og tilhenger av et globalisert verdensmarked, men blokken bør ikke være «naiv» og må beskytte sine selskaper og sørge for at de kan konkurrere på like vilkår med rivaler fra andre land, sa Cuerpo.

Europeiske land har økt forsvarsutgiftene de siste årene, spesielt etter Russlands invasjon av Ukraina i 2022, som brakte krig til EUs grenser. Men mange EU-ledere har sagt at de må bruke enda mer. Trump har uttalt at NATOs europeiske medlemmer bør bruke 5 prosent av BNP på forsvar – et tall ingen medlemmer av alliansen, inkludert USA, for øyeblikket når.

I fjor brukte EU-land i gjennomsnitt 1,9 prosent av BNP på forsvar – omtrent 326 milliarder euro (334,48 milliarder dollar), ifølge EU-estimater.

Dette er en økning på 30 prosent fra 2021, ifølge EU. Men det skjuler også store forskjeller mellom EU-landene.

Polen og de baltiske statene er blant de største forsvarsutgiftslandene i forhold til BNP, med Warszawa i spissen på mer enn 4,1 prosent, ifølge NATO-estimater. Men noen av EUs største økonomier, som Italia og Spania, bruker langt mindre – omtrent 1,5 prosent og 1,3 prosent henholdsvis.

