Iran avfyrer seks missiler mot amerikanske militærbaser i Qatar

Kort tid etter at Qatar midlertidig stengte sitt luftrom, avfyrte Iran seks missiler mot den amerikanske Al Udeid-flybasen, og eksplosjoner ble hørt over Doha. Iranske Tasnim meldte at operasjonen, kalt «Seierens kunngjøring», rettet seg mot amerikan