En irakisk mann som sto bak flere koranbrenninger i Sverige, har dødd, opplyste en domstol i Stockholm torsdag.

Svenske medier rapporterte at han ble drept i en skyteepisode i en nærliggende by.

Salwan Momika, 38, gjennomførte flere brenninger og skjendinger av islams hellige bok i Sverige.

Videoer av koranbrenningene fikk stor oppmerksomhet internasjonalt og vekket sinne og kritikk i flere muslimske land, noe som førte til opptøyer og uro mange steder.

Han er for tiden under etterforskning av svenske myndigheter for oppvigleri mot folkegrupper i Sverige.

Stockholm tingrett opplyste at en dom som skulle avsies torsdag i en rettssak der Momika var tiltalt, ble utsatt fordi en av de tiltalte hadde dødd.

Rettsdokumenter og dommeren i saken, Göran Lundahl, bekreftet at den avdøde var Momika, rapporterte det svenske nyhetsbyrået TT.

KILDE: AP