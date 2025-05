Milliardæren Elon Musk, som leder USAs president Donald Trumps innsats for å redusere den føderale regjeringen, ga en oppdatering om arbeidet og uttalte at de jobber med å legge ned det amerikanske utenrikshjelpsbyrået USAID.

Musk, som også er administrerende direktør for Tesla og SpaceX, diskuterte Department of Government Efficiency (DOGE) i en samtale på sosiale medier på X, som han også eier. Trump har gitt Musk ansvaret for å lede et panel for kostnadskutt i regjeringen.

Samtalen, som inkluderte tidligere republikansk presidentkandidat Vivek Ramaswamy og republikansk senator Joni Ernst, startet med at Musk sa at de jobber med å legge ned United States Agency for International Development (USAID).

"Det er utenfor reparasjon," sa Musk og la til at president Trump er enig i at det bør legges ned.

På søndag rapporterte Reuters at Trump-administrasjonen fjernet to toppsikkerhetsoffiserer i USAID i løpet av helgen etter at de forsøkte å hindre representanter fra Musks Department of Government Efficiency (DOGE) i å få tilgang til begrensede deler av bygningen, ifølge tre kilder.

USAID er verdens største enkeltstående donor. I regnskapsåret 2023 delte USA ut 72 milliarder dollar i bistand globalt, som dekker alt fra kvinners helse i konfliktområder til tilgang til rent vann, HIV/AIDS-behandlinger, energisikkerhet og antikorrupsjonsarbeid. Byrået sto for 42 prosent av all humanitær hjelp registrert av FN i 2024.

Den nettbaserte samtalen finner sted midt i bekymringer om Musks tilgang til finansdepartementets system, først rapportert av New York Times, som sender ut mer enn 6 billioner dollar årlig i utbetalinger på vegne av føderale byråer og inneholder personlig informasjon om millioner av amerikanere som mottar trygdeutbetalinger, skatterefusjoner og andre midler fra regjeringen.

"Grov maktmisbruk"

Demokraten Peter Welch, medlem av Senatets finanskomité, krevde forklaringer på hvorfor Musk hadde fått tilgang til betalingssystemet og det Welch beskrev som sensitive data fra skattebetalere.

"Det er et grovt maktmisbruk av en ikke-valgt byråkrat, og det viser at penger kan kjøpe makt i Trump-administrasjonen," sa Welch i en e-postuttalelse.

Musk har Trumps støtte. Da han ble spurt om Musk gjorde en god jobb på søndag, svarte Trump bekreftende. "Han er en stor kostnadskutter. Noen ganger vil vi ikke være enige med ham, og vi vil ikke gå dit han vil. Men jeg synes han gjør en fantastisk jobb. Han er en smart fyr. Veldig smart. Og han er veldig opptatt av å kutte budsjettet til vår føderale regjering."

Musks team har fått tilgang til eller kontroll over flere regjeringssystemer. Reuters rapporterte på fredag at medarbeidere til Musk, som er ansvarlige for å drive USAs personalbyrå, har låst karriereansatte ut av datasystemer som inneholder personlig informasjon om millioner av føderale ansatte, ifølge to byråansatte.

Musk har raskt installert allierte i byrået kjent som Office of Personnel Management. Et team som inkluderer nåværende og tidligere ansatte av Musk tok kontroll over OPM 20. januar, dagen Trump tiltrådte, la kildene til.

Siden han tiltrådte for 11 dager siden, har Trump startet en massiv omorganisering av regjeringen, sparket og satt til side hundrevis av embetsmenn i sine første skritt mot å redusere byråkratiet og installere flere lojale støttespillere.

