Mens den sørvestlige delen av Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) er opptatt med å diagnostisere en mystisk sykdom, forblir situasjonen i øst spent. Voldelige sammenstøt mellom den kongolesiske hæren og M23-opprørerne står i sentrum etter at fredsforhandlinger, som var forventet å lette spenningene mellom DR Kongo og Rwanda, kollapset.

Hvorfor skjer dette?

Forrige uke ble fredsforhandlingene som skulle finne sted 15. desember i Luanda, Angola, avlyst, noe som knuste håpet om en avtale som kunne stoppe eller i det minste kontrollere M23-konflikten i DR Kongo. Konflikten har allerede fordrevet over to millioner mennesker.

Fredsforhandlingene ville ha vært et sjeldent møte mellom sentralafrikanske ledere i Angola, inkludert DR Kongos president Felix Tshisekedi og Rwandas president Paul Kagame. Disse langvarige forhandlingene har hatt som mål å lette spenningene mellom nabolandene, som er knyttet til den nesten tre år lange M23-opprøret.

Forventningene om en signert avtale hadde skapt håp om en slutt på konflikten som har forverret ustabiliteten i Øst-Kongo og vekket frykt for en bredere konflikt i Afrikas Great Lakes-region. Dette minner om de to ødeleggende krigene mellom 1996 og 2003 som krevde millioner av liv.

En uttalelse fra DR Kongos presidentkontor sa: “Avlysningen av dette tripartittmøtet skyldes Rwandas delegasjons nektelse av å delta.”

En pressemelding fra presidentkontoret hevdet at sammenbruddet i forhandlingene skjedde da Rwanda i siste øyeblikk gjorde det til en forutsetning at DR Kongo måtte holde direkte samtaler med M23-opprørerne.

Som svar avviste Rwandas utenriksminister Olivier Nduhungirehe disse påstandene og anklaget DR Kongos president for å lyve. Den rwandiske ministeren delte en tidslinje over hva som hadde skjedd og hvem som hadde introdusert samtalene med M23-opprørerne: “M23-spørsmålet ble introdusert i Luanda-prosessen, ikke av Rwanda, men av den angolanske tilretteleggeren som personlig foreslo et ‘utkast til rammeavtale’ til de rwandiske og kongolesiske presidentene 11. og 12. august 2024.”

“Under det fjerde ministermøtet, holdt 14. september 2024 i Luanda, uttrykte Rwanda sin posisjon om behovet for en politisk dialog mellom DR Kongos regjering og M23 for å finne en endelig løsning på denne konflikten. Og denne posisjonen ble nedtegnet i referatet fra dette møtet.”

I et brev datert 30. november 2024, “femten dager før toppmøtet 15. desember 2024, informerte tilretteleggeren Rwanda om at ‘den kongolesiske parten har gitt sitt samtykke til å føre dialog med M23 innenfor rammen av Nairobi-prosessen.’”

Ifølge en uttalelse fra departementet vil utsettelsen av møtet gi DR Kongo tid til å engasjere seg direkte med M23.

“Det er handlinger som DR Kongo kan og må ta selv uten å stadig bruke Rwanda som en unnskyldning for å ikke gjøre noe. Rwanda er fortsatt klar til å delta i et toppmøte som vil vedta en seriøs og konkret vei for å løse disse gjenværende spørsmålene en gang for alle.”

Hvorfor er dette et problem?

DR Kongo anklager Rwanda for å støtte M23-opprørerne – en av over 100 væpnede grupper som kjemper om kontroll i det mineralrike Øst-Kongo nær grensen til Rwanda. Kigali benekter dette.

Tilbake i februar innrømmet Kigali at de har tropper og missilsystemer i Øst-Kongo for å sikre sin egen sikkerhet, og pekte på en oppbygging av kongolesiske styrker nær grensen.

FN-eksperter anslår at det er opptil 4 000 rwandiske styrker i Kongo, med “de facto kontroll” over M23-operasjoner.

Rwanda har også oppfordret DR Kongo til å håndtere truslene fra den hutu-dominerte opprørsgruppen, Demokratisk styrke for frigjøring av Rwanda (FDLR), som er basert i Øst-Kongo.

Den generelle situasjonen forverres av Kongos humanitære krise – som FN hevder er den mest komplekse humanitære krisen i verden, som følge av flere tiår med konflikt i DR Kongo.

Ifølge en FN-rapport er syv millioner mennesker internt fordrevet, mens over én million har søkt asyl i naboland som Uganda, Rwanda og Zambia, som fortsetter å huse flyktninger til tross for egne utfordringer. Samtidig huser DR Kongo selv mer enn 500 000 flyktninger fra naboland.

I år har fornyede kamper ført til flere fordrivelser, med provinsene Nord-Kivu, Sør-Kivu og Ituri som er hardest rammet. Væpnede gruppers angrep på leirer og interkommunal vold har forårsaket massedrap og alvorlige sikkerhetsrisikoer. Krisen forverres av utilstrekkelige boliger, dårlig sanitærforhold og begrensede levekår, noe som etterlater de fordrevne i desperate situasjoner over hele landet.

Innsatsen for å megle frem en varig fred forblir usikker. De fortsatte fiendtlighetene, kombinert med sammenbruddet i forhandlingene, fremhever den dype mistilliten mellom DR Kongo og Rwanda. Uten effektiv mekling og umiddelbar humanitær støtte er det sannsynlig at krisen i Øst-Kongo vil forverres.

