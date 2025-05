Urfolksorganisasjoner i USA, bekymret over president Donald Trumps tiltak mot ulovlig innvandring, har utstedt veiledning for å hjelpe sine medlemmer med å håndtere økende bekymringer rundt mulige arrestasjoner.

Bare dager etter at Trump tiltrådte, innså urfolksgrupper behovet for forsiktighetsregler etter rapporter om at medlemmer av stammer i det sørvestlige USA ble holdt tilbake og avhørt av immigrasjonsmyndigheter.

På nettsiden til Operation Rainbow Bridge, som betjener Navajo-stammens medlemmer, ble det uttalt at immigrasjonsmyndighetene (ICE) kan feilaktig deportere urfolk.

Nettsiden råder medlemmene til å bære ID-kort utstedt av staten. “Hvis du blir stoppet og avhørt, ikke eskaler situasjonen. Følg lovens håndhevere hvis du blir bedt om å bekrefte din identitet,” står det i meldingen.

Nettsiden anbefaler også Navajo-medlemmer å be offiserer bekrefte sin identitet, unngå motstand og dokumentere hendelsen. De blir også rådet til ikke å åpne døren hvis en immigrasjonsagent dukker opp hjemme hos dem, og til å be om en ransakingsordre.

Samtidig sendte demokratiske lovgivere fra Arizona, New Mexico og California tirsdag et brev til Trump der de protesterte mot avhør av statsborgerskapet til et medlem av Mescalero-stammen, til tross for at personen fremviste gyldig ID.

Forrige uke godkjente Winnebago Tribal Council i Nebraska gratis stamme-ID-kort for alle medlemmer over 18 år, “som et tiltak for å beskytte stammemedlemmer i alle aldre mot ICE.”

KILDE: TRTWORLD OG AGENCIES