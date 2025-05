Bevæpnede menn drepte en politimann som var utplassert for å beskytte et team som jobbet med poliovaksinering i det nordvestlige Pakistan, opplyser en polititjenestemann.

Konstabelen ble angrepet mandag mens han var på vei for å slutte seg til sikkerhetsteamet i Khyber-stammedistriktet, et område som grenser til Afghanistan, ifølge den lokale politisjefen Rai Mazhar Iqbal.

Angrepet, som er det siste i en rekke bakholdsangrep, fant sted dagen etter at Pakistan lanserte en ny kampanje for å utrydde den lammende sykdommen.

Statsminister Shehbaz Sharif åpnet årets første anti-polio-kampanje søndag i Islamabad, sammen med representanter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og UNICEF.

Pakistan, sammen med Afghanistan, er blant de to siste landene hvor polioviruset fortsatt sirkulerer. Landet rapporterte 77 tilfeller av polio i fjor, uttalte Sharif.

Siden 2014 har WHO krevd at alle reisende fra Pakistan fremviser et gyldig poliovaksinasjonssertifikat før avreise.

Innsatsen for poliovaksinering, spesielt i grenseområdene Balochistan og Khyber Pakhtunkhwa, har møtt store utfordringer, da militante grupper har angrepet både vaksinatører og deres sikkerhetseskorter.

Disse gruppene ser på vaksinasjonskampanjene som en del av en bredere anti-muslimsk og vestlig konspirasjon, noe som har ført til drapstrusler mot mange vaksinatører.

Mer enn 150 personer tilknyttet polioarbeidet har blitt drept over hele Pakistan siden 2012.

