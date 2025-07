Samsung Electronics kunngjorde tirsdag at de forventer at driftsresultatet for andre kvartal vil falle med mer enn halvparten, og skyldte på amerikanske eksportkontroller på avanserte AI-brikker til Kina.

Selskapet er flaggskipdatterselskapet til det sørkoreanske giganten Samsung Group, som er den desidert største av de familiekontrollerte konglomeratene som dominerer virksomheten i Asias fjerde største økonomi.

Teknologigiganten sa i en forskriftsmessig melding at driftsresultatet for april-juni forventes å falle til 4,6 billioner won (3,3 milliarder dollar) – ned 56 prosent fra året før og 31 prosent fra forrige kvartal.

Tallet var 23,4 prosent lavere enn gjennomsnittlig estimat, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap, som siterte sitt eget finansielle datafirma.

Salget ble estimert til 74 billioner won, ned 0,1 prosent fra året før og 6,5 prosent fra forrige kvartal.

Selskapet opplyste ikke om nettoinntekten eller de detaljerte inntektene til sine forretningsdivisjoner.

I en separat melding forklarte selskapet hvorfor resultatene «ikke innfridde markedets forventninger».

Selskapets viktigste halvlederdivisjon «registrerte en nedgang i fortjenesten fra kvartal til kvartal på grunn av justeringer av beholdningsverdien og virkningen av amerikanske restriksjoner på avanserte AI-brikker for Kina», sa det.

Washington har utvidet innsatsen for å hindre Beijing i å få tak i toppmoderne brikker over bekymringer for at de kan brukes til å fremme landets militære systemer og andre teknologiske evner.

Restriksjonene betyr at selskapets høyteknologiske fabrikker gikk godt under kapasitet.

Samsung spådde imidlertid at de i andre halvdel av året ville redusere driftsunderskuddene «etter hvert som utnyttelsen forbedres på grunn av en gradvis bedring i etterspørselen».

Aksjene i Samsung var ned rundt 0,8 prosent i Seoul tirsdag.

Trump har gjentatte ganger krevd at globale selskaper – inkludert Samsung og rivalen Apple – flytter produksjonen til USA, noe mange eksperter advarer er urealistisk, med henvisning til komplekse Asia-baserte forsyningskjeder.

Sør-Korea har allerede blitt rammet av avgifter på stål- og bileksport, og sa tirsdag at de opprettholdt «tett kommunikasjon» med Trump-administrasjonen da de forsøkte å avverge ytterligere tiltak.