Russland kunngjorde at de har godtatt akkrediteringen av en ny ambassadør fra Afghanistan, og blir dermed det første landet som anerkjenner Taliban-regjeringen i landet.

«Vi mener at den offisielle anerkjennelsen av regjeringen til det islamske emiratet Afghanistan vil gi et løft til utviklingen av et produktivt bilateralt samarbeid mellom våre land på forskjellige områder,» sa det russiske utenriksdepartementet i en uttalelse torsdag.

Afghanistans utenriksdepartement bekreftet også utviklingen, og sa at den russiske ambassadøren Dmitry Zhirnov møtte Talibans utenriksminister Amir Khan Muttaqi og overbrakte regjeringens beslutning som understreker «viktigheten av denne beslutningen».

Zhirnov kalte det «et historisk skritt mot å styrke forholdet mellom de to landene».

​​Afghanistans utenriksdepartement sa: «Med dette skrittet vil de bilaterale forholdene mellom de to landene utvides ytterligere.»

Muttaqi uttrykte håp om at det ville føre til økt samarbeid og «også ytterligere styrke samarbeidet mellom Afghanistan og Russland».

Zhirnov fortalte statskanalen Rossiya-1 at beslutningen ble tatt av president Vladimir Putin etter forslag fra utenriksminister Sergej Lavrov. «Det demonstrerer Russlands oppriktige ønske om å etablere et fullverdig partnerskap med Afghanistan,» sa han.

Russland har tatt ledelsen som det første landet som formelt anerkjenner Taliban-administrasjonen.

Ingen FN-medlemsstat hadde anerkjent den midlertidige Taliban-administrasjonen i Kabul siden den kom tilbake til makten i august 2021.