En indisk droneprodusent har hentet inn 100 millioner dollar fra internasjonale investorer i det som har blitt beskrevet som den største venture-finansieringen for en forsvars-startup i den sørasiatiske nasjonen.

Den rekordhøye finansieringen for Raphe mPhibr kommer en måned etter at India brukte et stort antall droner mot Pakistan i den største luftkampen siden andre verdenskrig når det gjelder antall involverte fly.

De atomvåpenbestykkede naboene brukte ubemannede luftfartøyer (UAV-er) i stor skala mot hverandre for første gang under de fire dagene med sammenstøt i mai.

UAV-er har blitt et foretrukket våpen i moderne krigføring. Bruken av dem lar land demonstrere luftmakt og håndtere innenlandske forventninger uten å risikere livet til piloter eller tap av mye dyrere jagerfly.

Nyhetsbyrået Reuters rapporterte forrige måned at India planlegger å investere tungt i den lokale droneindustrien. New Delhi kan bruke så mye som 470 millioner dollar på å kjøpe UAV-er i løpet av de neste 12 til 24 månedene, omtrent tre ganger nivåene før konflikten, sa de.

Analytikere forventer at de atomvåpenbestykkede naboene vil ty til økt bruk av UAV-er fremover, fordi små droneangrep kan ramme mål uten å provosere ukontrollerbar eskalering.

Forrige måned godkjente India omtrent 4,6 milliarder dollar i nødfinansiering for militære anskaffelser. Det indiske militæret planlegger å bruke noe av den ekstra finansieringen på kamp- og overvåkingsdroner.

Pakistan stolte på kinesisk-produserte J-10C-er, som de introduserte i 2022, for å avverge indiske luftangrep i mai. Men det pakistanske luftforsvaret presser nå på for å anskaffe flere UAV-er, da de ønsker å unngå å risikere sine avanserte fly.

Pakistan sier de har skutt ned fem indiske krigsfly i indisk luftrom , inkludert Rafale, i det analytikere beskrev som det første bekreftede kamptapet av det sofistikerte franskproduserte flyet.

Pakistan vil sannsynligvis bygge videre på eksisterende forhold for å intensivere samarbeidet med Kina og Türkiye for å fremme innenlandsk droneforskning og produksjonskapasitet.

Islamabad stoler på et samarbeid mellom Pakistans National Aerospace Science and Technology Park og den tyrkiske forsvarsentreprenøren Baykar som lager YIHA-III-dronen.

Raphe mPhibr, den indiske droneprodusenten som ble grunnlagt i 2017, hadde tidligere hentet inn 45 millioner dollar for å lage droner for indiske militære og paramilitære styrker. Disse dronene kan fly opptil 200 km med nyttelast på opptil 100 kg.