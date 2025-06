Israels krig mot Gaza viser seg å være en økonomisk gevinst for USA, ettersom opptil 80 prosent av den rekordhøye militærhjelpen til Tel Aviv det siste året har blitt kanalisert tilbake til amerikanske selskaper.

USAs utgifter til israelsk militær og relaterte operasjoner i Midtøsten siden 7. oktober 2023 har nådd nesten 23 milliarder dollar, betydelig høyere enn noe annet år siden Washington begynte å gi militærhjelp til Israel i 1959, ifølge en forskningsrapport fra Costs of War-prosjektet ved Watson Institute, Brown University.

Vilkårene for militærhjelpen krever at den israelske regjeringen bruker mesteparten av pengene på å kjøpe våpen fra amerikanske selskaper.

Denne ordningen sikrer en “jevn strøm” av inntekter for amerikanske våpenprodusenter, som igjen gir “stabile produksjonsjobber” i små og mellomstore samfunn over hele USA.

“Programmet for utenlandsk militærhjelp krever at de fleste kjøpene gjøres fra amerikanske selskaper. Dette er en langvarig ordning, og USA bruker dette som et argument for slik bistand,” sier Linda J. Bilmes, professor ved Harvard University og medforfatter av forskningsrapporten, til TRT World.

Israel er ett av få land som får kjøpe våpen direkte fra amerikanske selskaper med “minimal” tilsyn.

Bilmes påpeker at Biden-administrasjonen har “åpent rettferdiggjort” sin utenlandske bistand til Israel med argumentet om å “skape jobber for amerikanere,” ettersom amerikanske våpenprodusenter ansetter arbeidere for å “fylle opp” de minkende lagrene av våpen og ammunisjon.

I budsjettet for 2025 har Det hvite hus argumentert for sin forespørsel om 92 milliarder dollar i nødhjelp til nasjonale sikkerhetsbehov – inkludert de som gjelder Israel – med begrunnelsen at det vil skape og opprettholde jobber i “dusiner av delstater over hele USA.”

Dette blir spesielt viktig i en politisk kontekst, ettersom Demokratene står overfor en tøff utfordring fra den republikanske kandidaten Donald Trump i årets presidentvalg. Trump har gjort den “sviktende amerikanske økonomien” under president Biden til hjørnesteinen i sin kampanje, sammen med innvandringspolitikk.

Bilmes lister opp seks store selskaper som leverer våpen og annet utstyr til Israel – Boeing, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX (tidligere Raytheon) og Caterpillar.

Disse selskapene, sammen med sine leverandører og finansinstitusjoner, har opprettholdt “langvarige kommersielle relasjoner” med Israel, som er en “viktig kunde” for dem.

RTX, tidligere Raytheon

RTX er verdens største produsent av styrte missiler, som kan endre retning etter avfyring.

Selskapet selger Israel luft-til-bakke-missiler for deres F-16 jagerfly samt motorer for F-15 og F-16 jagerfly, ifølge forskningsrapporten.

RTX driver også et joint venture kalt Rafael med et israelsk våpenselskap. Dette produserer avskjærere for Israels Iron Dome luftforsvarssystem, som er ment å stoppe kortdistanse raketter med en rekkevidde på opptil 70 kilometer.

Lloyd Austin, nåværende amerikansk forsvarsminister, er tidligere styremedlem i Raytheon og har “omfattende erfaring fra våpenindustrien.”

På grunn av lukrative forsvarskontrakter har selskapets markedsverdi økt med nesten 84 prosent siden 7. oktober 2023.

Lockheed Martin

Verdens største våpenprodusent, Lockheed Martin, leverer F-16 og F-35 jagerfly til Israel, som Tel Aviv har brukt “omfattende” til å bombe Gaza.

Selskapet produserer også C-130 Hercules transportfly som Israel brukte under sin bakkeinvasjon i fjor.

Lockheed Martin produserer AGM-114 Hellfire-missiler for Israels Apache-helikoptre. I den første måneden av Israels krig mot Gaza leverte selskapet 2 000 missiler til Tel Aviv.

Den 9. november angrep Israel nær Al Shifa-sykehuset i Gaza by med et Hellfire R9X-missil produsert av Lockheed Martin.

På en samtale med investorer i oktober 2023 uttalte selskapets administrerende direktør, Jim Taiclet, at Israels krig mot Gaza var en potensiell driver for økte inntekter i de kommende årene.

Selskapets markedsverdi har økt med mer enn 55 prosent siden 7. oktober 2023.

Boeing

Verdens fjerde største våpenprodusent, Boeing, produserer F-15 jagerfly og Apache AH-64 angrepshelikoptre som det israelske luftforsvaret har brukt “omfattende” i både Gaza og Libanon i den pågående krigen på to fronter.

Israel slapp to Boeing-produserte 250-punds styrte bomber over Tel al-Sultan flyktningleir i Rafah 26. mai, og drepte minst 45 mennesker.

Selskapet har hatt store økonomiske utfordringer de siste årene, delvis på grunn av sin kommersielle avdeling som selger passasjerfly.

Men det har nå “skiftet fokus” til sin forsvars-, rom- og sikkerhetsdivisjon (BDSS), som produserer ulike modeller av bombefly, helikoptre og elektronisk overvåkingsutstyr, ifølge forskningsrapporten.

BDSS-divisjonen har også tapt penger i de siste kvartalene på grunn av kostnadsoverskridelser på gamle, “fastpris”-forsvarskontrakter som det “bød aggressivt” på før pandemien.

Per siste kvartal hadde Boeings BDSS-divisjon ordrer på 4 milliarder dollar og en ordrebeholdning på 59 milliarder dollar.

Andre krigsprofitører

General Dynamics, som opprinnelig produserte F-16 jagerfly, er verdens femte største våpenprodusent. Det er det eneste amerikanske selskapet som produserer metallkropper for MK-80 bombeserien, en av de primære luftbårne ammunisjonene Israel har brukt til å bombe Gaza.

Den største i denne serien, 2 000-punds bomben, er så dødelig at den gir øyeblikkelig død til mennesker innenfor 30 meters avstand, med dødelige splinter som når så langt som 365 meter. Israel slapp mer enn 500 av disse bombene i Gaza i løpet av den første måneden av krigen.

Markedsverdien til General Dynamics har steget med mer enn 37 prosent de siste 12 månedene.

Northrop Grumman er verdens tredje største våpenprodusent. Det har solgt Israel missilleveringssystemet for Apache-helikoptre, samt laserbaserte våpenleveringssystemer for jagerfly.

Det er også leverandør av Sa'ar 5 krigsskip som den israelske marinen har brukt i sitt angrep på Gaza.

Selskapets totale verdi har økt med mer enn 28 prosent det siste året.

Israel bruker D9 pansrede bulldozere laget av det amerikanske selskapet Caterpillar for å jevne ut palestinske hjem. Israel bestilte "dusinvis av ekstra D9 pansrede bulldozere" umiddelbart etter 7. oktober 2023.

Selskapets markedsverdi har vokst med mer enn 52 prosent siden Israel begynte å jevne ut hjem i Gaza for ett år siden.

Kilde: TRT WORLD