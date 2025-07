USAs president Donald Trump sa den 3. juli at Iran ga forhåndsvarsel før de lanserte et missilangrep på en stor amerikansk flybase i Qatar forrige måned som svar på amerikanske luftangrep rettet mot Irans atomprogram.

«Du vet, de ringte meg for å fortelle meg at de må skyte på oss. Dette var Iran, veldig respektfullt. Det betyr at de respekterer oss,» sa han under et folkemøte i Iowa som ble holdt som en del av de årelange minnemarkeringene for nasjonens 250-årsjubileum.



«Fordi vi slapp 14 bomber, sa de: ‘Vi vil gjerne ta 14 skudd på deg.’ Jeg sa: ‘Bare kjør på. Jeg forstår det.’»

Trump sa at Iran også spesifiserte nøyaktig tidspunkt for angrepet på Al-Udeid Air Base, som fungerer som fremskutt hovedkvarter for US Central Command (CENTCOM) i Midtøsten.

«De sa hvor de ville gjøre det. Jeg sa: ‘Bra.’ Vi tømte fortet. Det var en vakker militærbase i Qatar,» sa han.

«Jeg sa det var greit»

«De sa: ‘Sir, klokken ett.’ Jeg sa det var greit.»

«Kan du tenke deg? De var snille nok, dette er Iran, til å ringe meg og fortelle meg at de gjerne vil skyte meg 14 ganger. Jeg sa: ‘Bare kjør på’. Og de skjøt 14 høykvalitets, veldig raske missiler. Hver eneste en av dem ble skutt ned.»

Det iranske angrepet, som fant sted 23. juni, markerte toppen av nesten to uker med regional opptrapping som begynte 13. juni, da Israel gjennomførte luftangrep mot iranske atom- og militæranlegg. Teheran gjengjeldte seg med missil- og droneangrep, og USA gjengjeldte seg ved å bombe tre iranske atomanlegg.

En våpenhvile meklet frem av USA trådte i kraft dagen etter, 24. juni.

Trump gjentok også sin påstand om at de amerikanske luftangrepene hadde ødelagt Irans atomprogram.

«Irans kjernefysiske anriking er utslettet,» sa han. «Husker du da CNN sa at det ikke var utslettet? Nå er det bevist; det er blitt utslettet.»



Den 3. juli sa Pentagon-talsmann Sean Parnell at de amerikanske angrepene hadde forringet Irans atomprogram med opptil «to år», og hevdet at den amerikanske militæroperasjonen sannsynligvis oppnådde sine mål til tross for en langt mer forsiktig innledende vurdering som ble lekket til offentligheten.